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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

كلية التربية النوعية بالزقازيق تحتفل بتخرج الدفعة 28 وتكرم الأوائل..شاهد

تكريم الطالبة نادية
تكريم الطالبة نادية خالد توفيق

شهد الدكتور عاطف حسين نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب ،حفل خريجي كلية التربية النوعية الدفعة (٢٨) والذي اقيم تحت  رعاية الدكتور خالد الدرندلي رئيس جامعة الزقازيق وبحضور الدكتور هانى حلمى عميد الكلية ،والدكتور أحمد عناني عميد كلية الطب البشري ومستشار رئيس الجامعة للأنشطة الطلابية ، والدكتور شحته حسنى عميد كلية التربية للطفولة المبكرة، والدكتور عادل سرايا مستشار رئيس الجامعة للتواصل المجتمعى والدكتور إيهاب عاطف وكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب والدكتور أكمل شوقي وكيل الكلية للدراسات العليا والبحوث والدكتور أحمد بديع وكيل الكلية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة ،ورؤساء الأقسام والوحدات بالكلية وأعضاء هيئة التدريس والعاملين بالكلية.

بدأت فعاليات الإحتفالية بطابور عرض للخريجين ثم السلام الوطني لجمهورية مصر العربية ، وتلاوة آيات من الذكر الحكيم.

وخلال كلمته توجه الدكتور عاطف حسين بالشكر إلي إدارة كلية التربية النوعية وأعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة على التنظيم المتميز للإحتفالية، كما تقدم بالتهنئة لأولياء الأمور الذين تحملوا الكثير في سبيل الوصول لهذا اليوم الذي يحتفلون فية بنجاح أبنائهم وتفوقهم ، موجها لشباب الخريجين الدعوة للعمل المستمر والدؤوب خلال حياتهم القادمة ، متمنيا لهم كل التوفيق والنجاح.

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كما توجه الدكتور هاني حلمي بالترحيب بجميع الحضور وخالص التهاني للخريجين ، مؤكدا أن الجامعة لم تبخل بتقديم الدعم الكامل طوال الأربع سنوات للوصول إلي هذا اليوم ، مؤكدا ثقته في خريجي الكلية الواعدين لكفاءتهم وقدرتهم على الإندماج فى مجالات سوق العمل المختلفة.

وعلي هامش الاحتفالية أقيم حفلا موسيقيا تحت إشراف الدكتورة ريهام إيهاب زايد رئيس قسم التربية الموسيقية ، والذى أشاد به جميع الحضور.

وفي ختام الإحتفالية تم منح دروع التميز لأوائل الخريجين ، متمنين لهم النجاح في مسيرتهم العملية ، كما تم إهداء درعا تذكارية للدكتور أحمد عنانى تقديرا لجهود سيادته فى الإشراف على الأنشطة الطلابية بالجامعة بما يساهم فى إعداد أجيال قادرة على الابتكار والإبداع وصناعة المستقبل ، كما تم إهداء دروعا تذكارية أيضا للسادة وكلاء الكلية وتكريم جميع القائمين علي الحفل.

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