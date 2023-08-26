ساعدهم في دراستهم.. ممر شرفي من طلاب إعلام الزقازيق تكريما للدكتور محمود عبداللطيف

انتشر على مواقع التواصل الاجتماعي ، مقطع فيديو يصف حب طلاب كلية الاعلام جامعة الزقازيق لدكتور وصفه الطلاب بالقريب منهم قلبا وعملا، فماذا فعل الدكتور محمود عبداللطيف ليكسب حب طلابه؟.



ويظهر في المقطع القصير الذي شاهده عشرات الالاف من رواد المواقع، ممر شرفي مهيب نظمه طلاب الفرقة الرابعة بكلية الإعلام جامعة الزقازيق عرفانا منهم وتقديرا للدكتور محمود عبداللطيف، الاستاذ بقسم الاعلام بجامعة الزقازيق.





رسالة حب وتقدير

اشتهر الدكتور محمود عبداللطيف بقربه من الطلاب، وتعاونه معهم في مجالات مختلفة ومساعدته لهم في مشروعات التخرج.



وفي رسالة قصيرة كتبوها الطلاب على مقطع الفيديو الذي حصد أكثر من 11 الف مشاهدة، قالوا:

"رسالة حب وتقدير من طلاب فرقة رابعة قسم إعلام كلية الأداب جامعة الزقازيق عقب الانتهاء من أداء الامتحانات، قاموا بتنظيم ممر شرفي للدكتور "محمود عبد اللطيف" أستاذ بقسم الإعلام جامعة الزقازيق ، معبرين عن شكرهم لما قام به مساعدتهم طوال اربع سنوات الدراسة ومساعدتهم علي إنتاج افضل مشاريع تخرجهم خاصة من شعبة الإذاعة".



وختموا كلامهم على الفيديو: “نتمنى لسيادته مستقبل باهر فى حياته العلمية و العملية ودايما فى تقدم وازدهار حفظه الله ورعاه ووفقه وسدد خطاه”.



من هو الدكتور محمود عبداللطيف

دكتور محمود عبداللطيف محمد محمد عبد الحق، ابن محافظة الشرقية،

يشغل وظيفة مدرس الإذاعة والتليفزيون بقسم الإعلام كلية الآداب جامعة الزقازيق

والمدير التنفيذى للمكتب الإعلامى لرئيس جامعة الزقازيق،



حاصل على الدكتوراة فى الاخراج الدرامى

والماجستير فى صورة الآخر فى القنوات الفضائية الدينية

كما اصبح مدرب معتمد فى البرنامج الرئاسي للحفاظ على كيان الأسرة المصرية "مودة"