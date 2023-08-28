المفتي: مسابقة الملك عبدالعزيز الدولية لحفظ القرآن الكريم تنطلق من مهبط الوحي وتسجل لوحة مشرقة من العناية بالقرآن الكريم من السعودية حامية الحرمين

اشاد الدكتور شوقي علم مفتي الجمهورية بالدور الريادي الذي تقوم به المملكة العربية السعودية بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان ولي العهد في سبيل العناية بكتاب الله وخدمته ونشره وما تقدمه هذه البلاد المباركة من دعم وتشجيع لأبناء المسلمين للإقبال على القرآن الكريم والتنافس على حفظه وتلاوته، مؤكداً أن غرس قيم التنافس بين أبناء المسلمين في حفظ كتاب ربهم عمل رشيد ومنقبة لايوفق لها إلا من أراد الله به خيراً وهو سمة من سمات قادة المملكة العربية السعودية الشقيقة .

جاء ذلك، في تصريحاً له بمناسبة إقامة مسابقة الملك عبدالعزيز الدولية لحفظ القرآن الكريم وتلاوته وتفسيره في دورتها ٤٣ التي تحضى برعاية كريمة من خادم الحرمين الشريفين وتُنظمها وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد في المسجد الحرام بمكة المكرمة .



ووصف المفتي مسابقة الملك عبدالعزيز الدولية لحفظ القرآن الكريم وتلاوته وتفسيره، بأنّها تجمع إسلامي دولي مبارك يتميز بمشاركات أهل القرآن من شتى الدول لينشر رسالة الإسلام القائمة على الوسطية والاعتدال والتسامح والسلام ، كما يؤكد الرسالة السامية للمملكة العربية السعودية ممثلة بقيادتها الحكيمة في تبنيها لمثل هذه المسابقات والبرامج التي تخدم شباب الأمة وتربطهم بكتاب الله عز وجل، مشيداً في الوقت نفسه بالجهود الكبيرة، التي تقدمها وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد في إنجاح فعاليات المسابقة وذلك بتوجيه ومتابعة من معالي الوزير الشيخ الدكتور عبداللطيف بن عبدالعزيز آل الشيخ المشرف العام على المسابقة حيث ساهمت تلك الجهود في تميزها على مدى دوراتها السابقة، وتنوع المشاركات فيها من مختلف أقطار العالم الإسلامي، حتى صارت الجائزة تجمعاً فريداً لحفظة كتاب الله .



وأشاد الدكتور شوقي علام في ختام تصريحاته بمشاركة جمهورية مصر العربية بالمسابقة والتي تؤكد عناية القيادة الرشيدة في الجمهورية بالقرآن وأهله، راجياً من الله القدير كل التوفيق لممثل جمهورية مصر في هذا المحفل القرآني الكبير الذي يجمع 117 دولة في مهبط الوحي ومنبع الرسالة.