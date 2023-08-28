عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ديني

المفتي: مسابقة الملك عبدالعزيز الدولية لحفظ القرآن الكريم تنطلق من مهبط الوحي وتسجل لوحة مشرقة من العناية بالقرآن الكريم من السعودية حامية الحرمين

صدى البلد

اشاد الدكتور شوقي علم  مفتي الجمهورية  بالدور الريادي الذي تقوم به المملكة العربية السعودية بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان ولي العهد في سبيل العناية بكتاب الله وخدمته ونشره وما تقدمه هذه البلاد المباركة من دعم وتشجيع لأبناء المسلمين للإقبال على القرآن الكريم والتنافس على حفظه وتلاوته، مؤكداً أن غرس قيم التنافس بين أبناء المسلمين في حفظ كتاب ربهم عمل رشيد ومنقبة لايوفق لها إلا من أراد الله به خيراً وهو سمة من سمات قادة المملكة العربية السعودية الشقيقة .

جاء ذلك، في تصريحاً له بمناسبة إقامة مسابقة الملك عبدالعزيز الدولية لحفظ القرآن الكريم وتلاوته وتفسيره في دورتها ٤٣ التي تحضى برعاية كريمة من خادم الحرمين الشريفين وتُنظمها وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد في المسجد الحرام بمكة المكرمة . 


ووصف المفتي مسابقة الملك عبدالعزيز الدولية لحفظ القرآن الكريم وتلاوته وتفسيره، بأنّها تجمع إسلامي دولي مبارك يتميز بمشاركات أهل القرآن من شتى الدول لينشر رسالة الإسلام القائمة على الوسطية والاعتدال والتسامح والسلام ، كما يؤكد الرسالة السامية للمملكة العربية السعودية ممثلة بقيادتها الحكيمة في تبنيها لمثل هذه المسابقات والبرامج التي تخدم شباب الأمة وتربطهم بكتاب الله عز وجل، مشيداً في الوقت نفسه بالجهود الكبيرة، التي تقدمها وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد في إنجاح فعاليات المسابقة وذلك بتوجيه ومتابعة من معالي الوزير الشيخ الدكتور عبداللطيف بن عبدالعزيز آل الشيخ المشرف العام على المسابقة حيث ساهمت تلك الجهود في تميزها على مدى دوراتها السابقة، وتنوع المشاركات فيها من مختلف أقطار العالم الإسلامي، حتى صارت الجائزة تجمعاً فريداً لحفظة كتاب الله .


وأشاد الدكتور شوقي علام في ختام تصريحاته بمشاركة جمهورية مصر العربية بالمسابقة والتي تؤكد عناية القيادة الرشيدة في الجمهورية بالقرآن وأهله، راجياً من الله القدير كل التوفيق لممثل جمهورية مصر في هذا المحفل القرآني الكبير الذي يجمع 117 دولة في مهبط الوحي ومنبع الرسالة.

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الزيادة الجديدة للمعاشات 15% | اعرف موعد تطبيقها واستعدادات صرف شهر سبتمبر

شاهد| نجيب ساويرس يقارن ثروته برصيد محمد صلاح عبر تويتر

إعلامي شهير يكشف سبب الإطاحة بـ حسن موسى من لجنة إدارة الزمالك

سد الفجوة في محصولين غذائيين.. السيسي يوجه رسالة مهمة للمصريين

تعليق عاجل من إثيوبيا عقب استئناف مفاوضات سد النهضة

بعد صعوبة رجوعهما.. معتصم النهار يعود لزوجته بعد انفصال لمدة عام

“دجاجة تبيض ذهبا”| بالأرقام.. ربع مليار جنيه تدخل خزينة المقاولون العرب من وراء محمد صلاح

1700 جنيه .. بشرى لأصحاب المعاشات| أعرف الموعد

ترشيحاتنا

ليس بسبب كاميلا باركر.. سر طلاق الأميرة ديانا والأمير تشارلز

خالد عكاشة يكشف تفاصيل نشأة التوحيد والجهاد وتلقيه تدريبات من تنظيمات غزة

إعلان عاجل من الخارجية الإيرانية بشأن حقل الدرة مع الكويت والسعودية

عكاشة: 2011 شهدت أكبر عملية إتجار بالبشر عبر الهجرة غير الشرعية

عكاشة: الإخوان أعادوا إلى مصر إرهابيين محترفين على القتل والاغتيالات من أفغانستان

زي الجنيه الدهب.. اشتر كيا سيراتو 2010 بهذا السعر

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

ماذا يحدث لجسمك عند تناول البامية؟

فوائد خارقة لتناول حبوب الكزبرة | تعرف عليها

حلوة أوي وناسها أحلى| لماذا غازلت هيفاء وهبي أهالي كفر الشيخ ؟

طريقة عمل كيك جوز الهند بالكراميل

فيديو

خبير يحذر من تناول الماكريل المستورد.. تعرف على السبب

10 كيلو دقيق بدل خبز التموين.. قرار عاجل بشأن العيش المدعم

سيول وأمطار غزيرة| الشتاء القادم مختلف بسبب ظاهرة النينو

حكاية موقف فيديو محرج لزوجة ميسي يثير جدل رواد السوشيال ..ما الحكاية؟

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: الكلاب البشرية تغزو القارة العجوز

نهى زكريا

نهى زكريا تكتب: سيدي الرئيس

مجدي أبوزيد

مجدي أبو زيد يكتب: بناء شخصية سوية يبدأ من المدرسة

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب.. المتحور والدرس المستفاد

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: الجهل بالقانون وجرائم السوشيال ميديا

ولاء عزيز

ولاء عزيز تكتب "كبسولة" المرأة المصرية

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: قمة البريكس تتوعد الدولار!

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب : ما بين الحذر والحكمة

اﻟﻤﺰﻳﺪ