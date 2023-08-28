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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

الرئيس الأوكراني يفجر مفاجأة بشأن إنتاج الصواريخ والمدفعية في كييف

أوكرانيا
أوكرانيا

قال الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي، أمس الأحد، إن أوكرانيا تمكنت من تنظيم إنتاج الصواريخ والمدفعية في البلاد.

 

وأضاف زيلينسكي، في مقابلة مع قناة "رادا" التلفزيونية: "لقد أطلقت عدة برامج صاروخية، وقمنا بتصنيع صواريخ مختلفة وما زلنا نفعل ذلك، لا أستطيع أن أخبركم كم نصنع ولكن هذه كمية هائلة"، لافتا إلى أنه تم إطلاق إنتاج المدفعية من نوع الناتو في أوكرانيا.

 

قال وزير الصناعات الاستراتيجية الأوكراني ألكسندر كاميشين، إن قدرة قطاع الدفاع الأوكراني زادت ثلاثة أضعاف في يوليو، معترفا بأن أوكرانيا تتلقى الكثير من الأسلحة من الولايات المتحدة وشركاء آخرين.

 

وعلى جانب آخر، قال الرئيس الأوكراني، إن كييف تواجه نقصا في الأسلحة والذخيرة المنتجة في أوكرانيا، مشيرا إلى أنه لا يريد نقل المعارك إلى العمق الروسي.

 

وأكد زيلينسكي، أن أوكرانيا مستعدة للقتال لفترة طويلة دون خسائر.

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