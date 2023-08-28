للحامل..الاطعمة الممنوعة والمسموح بها فى الشهر التاسع

أطعمة مهمة في الشهر التاسع من الحمل.. أثناء الحمل، يجب على المرأة تناول الأغذية التي تحتوي على الفيتامينات والعناصر الهامة للجسم، وخاصةً في الشهر التاسع، تعرف على عدة أطعمة هامة في الشهر التاسع من الحمل.



خلال فترة الحمل، يصعب على المرأة تناول الأدوية المختلفة لأنها قد تضر بصحتها وصحة الجنين، ولذلك فإن البديل المثالي هي الأغذية الصحية التي تقوم بدور الأدوية المعالجة في مختلف المشكلات.



لذا نقدم لك فى هذا التقرير لائحة من أطعمة هامة في الشهر التاسع من الحمل للحصول على تغذية سليمة وصحة أفضلوفقا لموقع هيلثى.





1. الخضروات والفواكه

يمكن أن تصاب الحامل بالإمساك في أواخر شهور الحمل، ولذلك تحتاج إلى أطعمة غنية بالألياف التي تساهم في تنظيم عملية الهضم والقضاء على الإمساك بشكل طبيعي.

كما أن الخضروات والفاكهة من الأطعمة الخفيفة التي لا تسبب أي آلام أو تقلصات في البطن، كما أنها قليلة السعرات الحرارية وبالتالي تقلل من فرص زيادة الوزن في هذه المرحلة.

اجعلي أطباق سلطة الفواكه أو الخضروات رفيقتك خلال هذه المرحلة، فكلما شعرت بالجوع تناولي ما تشتهي منها بدلًا من الأطعمة الضارة.



2. البروتينات الصحية

يُنصح أيضًا بتناول الأطعمة الغنية بالبروتينات الصحية خلال هذه المرحلة، ليس لصحة الأم فقط ولكن لصحة الجنين، حيث أن نمو الطفل أصبح مكتملًا ويحتاج لمزيد من البروتينات والأغذية الصحية.

ومن الأغذية المفيدة التي تحتوي على بروتينات هي الدجاج، واللحوم الحمراء من دون الدهون، والمكسرات، والفاصوليا.

ولكن لا ينصح بالإكثار من البروتينات التي تحتوي على دهون، واستبدالها بالبروتينات النباتية الصحية.



3. مشتقات الحليب

في الشهر التاسع من الحمل، أكثري من تناول الأطعمة التي تحتوي على الكالسيوم لبناء العظام والأسنان والعضلات لدى الجنين.

ولن تجدي أفضل من مشتقات الحليب، مثل: الحليب والزبادي للحصول على نسبة الكالسيوم التي يحتاجها الطفل، فضلًا عن أنها غنية بالمعادن والبروتينات التي تساهم في بناء الجسم ونموه.



4. الحبوب الكاملة

تساهم الحبوب الكاملة في تزويد الحامل بالطاقة والنشاط الذي تحتاجه في هذه الفترة، بدلًا من أن يصيبها الكسل والخمول بسبب الحِمل الزائد على الجسم.

كذلك تحتوي الحبوب الكاملة على نسبة فيتامينات كبيرة يحتاجها الجسم والجهاز العصبي، وخاصةً إذا كانت الحامل لا تتغذى جيدًا طوال فترة الحمل بسبب شعورها بالتعب أو الغثيان.

أيضًا الحبوب الكاملة مصدر أساسي للألياف التي تقلل من فرص الإصابة بالإمساك والتقلصات في البطن.

ومن الحبوب الكاملة المفيدة للحامل القمح، والشوفان، والذرة، والكينوا، والشعير، والأرز البني.

وخلال تناول هذه الأطعمة، يجب المتابعة مع الطبيب لأن هناك بعض المواد الغذائية غير المسموحة لبعض النساء خلال فترة الحمل نتيجة إصابتهن بأمراض معينة، وقد يكون للطبيب رأي آخر بشأن بعض العناصر الغذائية.



أطعمة ممنوعة في الشهر التاسع من الحمل

وفي المقابل، هناك بعض الأطعمة التي ينصح بتجنبها خلال الحمل عمومًا، وخاصةً في الشهر التاسع، وهي:



• المقليات والمأكولات عالية الدسم: فسوف تسبب لكِ شعور بالحرقة أنتِ في غنى عنه خلال هذه المرحلة، مما سيؤثر على حالتك النفسية بالسلب، كما أنها تؤدي إلى زيادة كبيرة في الوزن.

• الأطعمة الحارة والمملحة: فالإكثار من هذه الأطعمة تلحق بالضرر لأي شخص بشكل عام، فما بالك بالحامل، حيث أنها تزيد انحباس الماء في الجسم.

• اللحوم المصنعة والأطعمة المدخنة: وكذلك الأجبان غير المبسترة، فكلها أطعمة ممنوعة، لأنها تحتوي على بكتيريا يمكن أن تضر بصحة الجنين.

تذكري دومًا أن ما تتناوليه سوف يعود على طفلك إما بالفائدة أو الضرر، فإذا أردتي أن يتمتع طفلك بصحة جيدة دون أي أمراض، ركزي على الأطعمة في القائمة المسموحة وابتعدي عن الأطعمة الممنوعة.

