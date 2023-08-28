بصورة رومانسية.. نور إيهاب برفقة خطيبها في أحدث ظهور

شاركت الفنانة نور إيهاب صور جديدة لها عبر صفحتها على موقع التواصل الاجتماعي لتبادل الصور والفيديوهات القصيرة إنستجرام برفقة خطيبها الفنان نور بدر.

وظهرت نور إيهاب في الصور بإطلالة متميزة مرتديه فستانا بالون الابيض ومعتمدة علي المكيب الهادي الذي أبرز جمال وجهها وانسدال خصلات شعرها البني على ظهرها.

تفاصيل مسرحية ميمو

وانطلقت في العاصمة السعودية الرياض أول عروض المسرحية الفكاهية "ميمو" على خشبة مسرح بكر الشدي في منطقة بوليفارد رياض سيتي.

ويجسد الشخصية الرئيسية في المسرحية النجم الكبير أحمد حلمي الذي يطل على جمهوره في العاصمة الرياض بعدغياب طويل عن المسرح امتد لأكثر من 20 عاما، من خلال أحداث المسرحية الكوميدية المليئة بالفكاهة والمواقف الساخرة.