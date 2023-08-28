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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

زيزو يشارك جمهوره صورا جديدة من أحدث ظهور له

زيزو
زيزو

نشر النجم أحمد سيد زيزو، لاعب نادي الزمالك، صورة جديدة عبر حسابه بموقع إنستجرام.

 

وظهر أحمد سيد زيزو بإطلالة فورمال مرتدي بدله أنيقة بالون الأسود نالت إعجاب جمهوره ومتابعيه.

 

وعقد اللاعب جلسة سريعة مع اللجنة الثلاثية المكلفة بإدارة نادي الزمالك على هامش تواجده في النادي وأكدوا تمسكهم باستمراره ووعدوه بصرف مستحقاته وباقي مستحقات اللاعبين في الفترة الحالية.
 


وكشف مصدر مطلع داخل نادي الزمالك عن انتعاش خزينة النادي بمبلغ 4.5 مليون جنيه عبر اللجنة الثلاثية المعينة.

 

وأشار المصدر أن انتعاش خزينة الزمالك جاء من خلال استئجار أحد محال النادي عقب الجلسة التي عقدتها اللجنة المكلفة بتسيير  النادي برئاسة اللواء حسن  موسي وأحمد فؤاد الوطن مديرا ماليا وأيمن عبد المنعم أبو سريع مدير النشاط الرياضي.


وشدد المصدر أنه خلال الأيام القليلة المقبلة سوف تنتعش خزينة القلعة البيضاء بمبلغ 20 مليون جنيه إضافية من إيجار محل جديد.

يأتي هذا من أجل العمل على حل بعض الأزمات المالية الحالية والاستعداد لصرف رواتب الموظفين والعمال خلال الأيام القليلة المقبلة.

كما حرصت اللجنة على حل أزمات حمامات السباحة الخاصة بأعضاء الجمعية العمومية عقب الشكاوي المتكررة لعدم توفير الكلور وتم حل الأزمة وتشغيل وتنظيف وتعقيم جميع حمامات السباحة الخاصة بمقر النادي لاستقبال الأعضاء، واستمرار التدريبات.

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