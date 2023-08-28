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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

صورنا بعد حادث الغردقة.. أكرم حسني يكشف أصعب مشاهد فيلم العميل صفر

العميل صفر
العميل صفر

كشف الفنان أكرم حسني عن أصعب المشاهد التي قام بتصويرها ضمن أحداث فيلمه الأخير العميل صفر، والمعروض حاليا في السينمات داخل مصر وعدد من البلاد العربية.


وقال أكرم حسني فى لقائه مع الإعلامية  سارة دندراوي في برنامج تفاعلكم أن تصوير فيلم العميل صفر شهد العديد من المشاهد الصعبة أثناء تصويرها.

وأضاف حسني أنه كان هناك بعض المشاهد التي احتاجت إلى الاستعانة بدوبلير وأخرى قام بتجسيدها بنفسه.

وتابع حسني أن مشاهد الغردقة جميعها والبحر قام بتنفيذها بنفسه دون الاستعانة بدوبلير، مشيرا أنه كان يصور هذه المشاهد بعد حادث الغردقة الشهير وظهور القرش هناك لذلك كان هناك تخوف بعض الشيء إلا أنه أصر على تصوير المشاهد بنفسه.

 


إيرادات العميل صفر

تصدر  فيلم «العميل صفر» بطولة الفنان أكرم حسني للمركز الأول في قائمة الإيرادات محققا 1.795 مليون، وفيلم «وش في وش» الذي يجمع أمينة خليل ومحمد ممدوح في المركز الثاني بـ1.268 مليون جنيه، بينما كان المركز الثالث من نصيب فيلم «بيت الروبي» بـ365 ألف جنيه.

 

 وتتنافس أيضا مع العميل صفر أفلام وش في وش للفنانة أمينة خليل، البطة الصفرا بطولة الفنانة غادة عادل، العميل صفر بطولة الفنان أكرم حسني، فيلم مرعي البريمو، بطولة الفنان محمد هنيدي، خمس جولات بطولة الفنان آدم الشرقاوي.

اكرم حسني الفنان اكرم حسني العميل صفر

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