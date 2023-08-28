عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

دينا الشربيني تخطف الأنظار بإطلالة جريئة

دينا الشربيني
دينا الشربيني

شاركت الفنانة دينا الشربيني، صورة جديدة من أحدث ظهور لها، عبر حسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي “إنستجرام”.

وظهرت دينا الشربيني في صورة سيلفي ، مرتدية ملابس كاجوال بالون الأبيض مع مكياج جذاب وتسريحه شعرها الكيرلي.


 

أخر أعمال دينا الشربيني 

ينتمي فيلم "تاج" لسلسلة أعمال "الأبطال الخارقين" (السوبر هيروز) في مصر والوطن العربي، ويجسد تامر حسني شخصيتين لتوأمين اسمهما تاج وهارون، ويمران بالعديد من الأزمات. ويُعتبر هذا الفيلم أول ظهور لبطل عربي خارق في السينما العربية، والفيلم بطولة تامر حسني، ودينا الشربيني، والمطربة ساندي، وبيومي فؤاد، والعديد من النجوم، ومن إخراج سارة وفيق.
 

تدور أحداث فيلم «تاج» حول «حسن» تامر حسني، شخصية ذات طباع مختلف ويعاني من مرض نفسي وتصدر منه عدة تصرفات غريبة لا يقصدها، كضرب نفسه أو تحريك جسده غصبا عنه، وكأن شخصًا آخر يفعل ذلك معه، ولا يصدقه أحد عندما يحكي ماذا يحدث له.

أحداث فيلم تاج اعمال دينا الشربيني الأبطال الخارقين السوبر هيروز بيومي فؤاد دينا الشربيني مصر والوطن العربي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

مفاجأة سارة لـ11 مليون مواطن دفعة واحدة خلال أيام قليلة| ماذا يحدث؟

إعلامي شهير يكشف سبب الإطاحة بـ حسن موسى من لجنة إدارة الزمالك

الزيادة الجديدة للمعاشات 15% | اعرف موعد تطبيقها واستعدادات صرف شهر سبتمبر

1700 جنيه .. بشرى لأصحاب المعاشات| أعرف الموعد

القصة انتهت.. تعليق مثير من كلوب عن إمكانية رحيل صلاح لاتحاد جدة

“دجاجة تبيض ذهبا”| بالأرقام.. ربع مليار جنيه تدخل خزينة المقاولون العرب من وراء محمد صلاح

الأرز غير متاح الآن على بطاقات التموين| لماذا تم رفعه من السلع المدعمة؟

زي الجنيه الدهب.. اشتر كيا سيراتو 2010 بهذا السعر

ترشيحاتنا

تصرفات الصين مؤسفه.. بيان عاجل من اليابان بشأن تصريف محطة فوكوشيما النووية

رايح على 1900 جنيه الآن|أسعار الذهب تهتز بعد قفزة ملحوظة.. وعيار21 مفاجأة

وزير التجارة الأمريكية تلتقي نظيرها الصيني في بكين.. ماذا تهدف الزيارة؟

حرب نووية بسبب طائرات إف 16.. الولايات المتحدة تغرق أوروبا في الدمار|تفاصيل

مرسيدس تكشف عن نسختها الكهربائية EQA الجديدة | صور

برلماني يرفض زراعة التبغ في مصر: يشجع على انتشار التدخين

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بفستان ملفت.. آية سماحة تثير الجدل برفقة زوجها

بفلير الشفايف.. مى حلمى تخطف الأنظار من سيارتها

بعد ظهورها بفستان أسباني.. إطلالات أثارت الجدل لـ رانيا يوسف| شاهد

لو عندك ضيوف.. طريقه الجلاش بالشكولاتة

فيديو

خبير يحذر من تناول الماكريل المستورد.. تعرف على السبب

10 كيلو دقيق بدل خبز التموين.. قرار عاجل بشأن العيش المدعم

سيول وأمطار غزيرة| الشتاء القادم مختلف بسبب ظاهرة النينو

حكاية موقف فيديو محرج لزوجة ميسي يثير جدل رواد السوشيال ..ما الحكاية؟

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: الكلاب البشرية تغزو القارة العجوز

نهى زكريا

نهى زكريا تكتب: سيدي الرئيس

مجدي أبوزيد

مجدي أبو زيد يكتب: بناء شخصية سوية يبدأ من المدرسة

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب.. المتحور والدرس المستفاد

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: الجهل بالقانون وجرائم السوشيال ميديا

ولاء عزيز

ولاء عزيز تكتب "كبسولة" المرأة المصرية

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: قمة البريكس تتوعد الدولار!

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب : ما بين الحذر والحكمة

اﻟﻤﺰﻳﺪ