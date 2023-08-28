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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

أخبار الفن.. حكاية بدارة صاحبة موال سفاح الجيزة وأكرم حسني يكشف معاناة تصوير العميل صفر

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

نشر قسم الفن عددا من الأخبار المحلية والعالمية المهمة على مدار الساعات الماضية نستعرضها من خلال السطور التالية:

 

العدل فوق الجميع..  حكاية بدارة صاحبة موال سفاح الجيزة المنتشر على السوشيال ميديا

 

تسببت الحلقات الأولى من مسلسل سفاح الجيزة للفنان أحمد فهمي، والذى تم عرضها نهاية الأسبوع الماضي على منصة شاهد، فى تصدر موال العدل فوق الجميع لمحركات البحث وانتشاره على صفحات التواصل الاجتماعي فيس بوك وإنستجرام التيك توك.
 

اليوم.. مصطفى حجاج يطرح أغنية عملنا قيمة على يوتيوب

 

يستعد المطرب مصطفى حجاج اليوم لطرح أغنيته الجديدة بعنوان عملنا قيمة، وذلك من خلال موقع الفيديوهات الشهير يوتيوب.


الأغنية تعتبر هي الثانية لمصطفى حجاج خلال هذا الموسم بعد طرحه لأغنية بنت الناس والتي طرحت خلال شهر مايو الماضي.

 

قبل ختام مهرجان العلمين.. رسالة ويجز للجمهور قبل حفل الجمعة

 

يستعد مطرب الراب ويجز لإحياء حفل ختام مهرجان العلمين فى دورته الأولى والمقام حاليا داخل منطقة الارينا بالعلمين الجديدة.

وبدا ويجز فى الترويج للحفل عبر صفحته الرسمية  بتوجيه رسالة إلى جمهور المنتظر حضوره خلال حفل ختام مهرجان العلمين حيث كتب على صفحته: متحمس نختم سوا مهرجان العلمين الجديدة، منتظركم يوم 1 سبتمبر.

 

 

ناس كتير.. لطيفة تطرح ثالث أغاني ألبومها الجديد

 

تستعد المطربة لطيفة لطرح أغنية جديدة بعنوان ناس كتير، وذلك في تمام الساعة الرابعة مساء يوم الأربعاء القادم عبر صفحتها الرسمية بموقع الفيديوهات الشهير يوتيوب.


وتعتبر هذه الأغنية هي الأغنية الثالثة من ألبومها الجديد لطيفة 2023 حيث سبق وطرحت من قبل أغنيتين بعنوان طب أهو مونامور.

وأحيت الفنانة لطيفة، حفلها الثاني بمهرجان قرطاج الدولي، والذي استمر حتى الساعات الأولى من صباح اليوم السبت.

 

 

تحت شعار كامل العدد.. صور من حفل هاني شاكر فى مهرجان القلعة

 

 أحيا منذ قليل النجم هاني شاكر أمير الغناء العربي واحده من أجمل حفلات ليالي مهرجان القلعه للموسيقى والغناء في دورته ال 31 وذلك بالقلعة بحضور جماهيري ضخم تحت شعار كامل العدد .


وقدم هاني شاكر باقه من أجمل أغانيه المتنوعه منها "لسا بتسألي" و "لو بتحب" و "ياريتني" و "علي الضحكايه" و "بحبك يا غالي" وغيرهم العديد كما قام بغناء احدث اغنياته "الكبير" و "مروق" وسط حماس شديد وتفاعل الجمهور وأجواء من الرقص والبهجة بينهم . 

 

 

صورنا بعد حادث الغردقة.. أكرم حسني يكشف أصعب مشاهد فيلم العميل صفر

 

كشف الفنان أكرم حسني عن أصعب المشاهد التي قام بتصويرها ضمن أحداث فيلمه الأخير العميل صفر، والمعروض حاليا في السينمات داخل مصر وعدد من البلاد العربية.


وقال أكرم حسني فى لقائه مع الإعلامية  سارة دندراوي في برنامج تفاعلكم أن تصوير فيلم العميل صفر شهد العديد من المشاهد الصعبة أثناء تصويرها.
 

بدارة سفاح سفاح الجيزة مصطفي حجاج ختام مهرجان العلمين لطيفة حفل هانى شاكر

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