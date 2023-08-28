صحف السعودية| ولي العهد المخطط العام للمراكز اللوجستية في الممكلة.. تحذير خطير من البنك المركزي الأوروبي بشأن الاقتصاد العالمي

تناولت صحف السعودية، الصادرة اليوم الاثنين، أهم القضايا الدولية والإقليمية والمحلية التي تهم المواطن السعودي والعربي.

صحيفة عكاظ

رفع وزير النقل والخدمات اللوجستية السعودي، صالح بن ناصر الجاسر، الشكر والعرفان إلى ولي العهد السعودي رئيس مجلس الوزراء رئيس اللجنة العليا للنقل والخدمات اللوجستية الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز، بمناسبة إطلاقه المخطط العام للمراكز اللوجستية.

وقال: «إطلاق المخطط العام للمراكز اللوجستية في المملكة يشكل دعماً كبيراً لأعمال منظومة النقل والخدمات اللوجستية، وسيساهم في تطوير البنى التحتية وتحسين إجراءات سير العمل للمستثمرين في القطاع اللوجستي، وتعزيز ربط المملكة بالأسواق العالمية من خلال الاستفادة من الموقع الاستراتيجي الذي يتوسط 3 قارات.

وأضاف: المخطط سيكون عنصر جذب ودعم لتمكين الصناعات المحلية وتعزيز الصادرات السعودية بكفاءة عالية، ودعم اقتصادات وخدمات التجارة الإلكترونية لتسهيل الربط بين المراكز اللوجستية ومراكز التوزيع داخل مناطق ومدن ومحافظات المملكة، وتوفير إمكانية تتبع عالية وتيسير استخراج تراخيص مزاولة النشاط اللوجستي.

وأشار إلى ما تحقق من إصلاحات هيكلية واسعة ومبادرات إستراتيجية نوعية منذ إطلاق الإستراتيجية الوطنية للنقل والخدمات اللوجستية منتصف 2021م، التي أحدثت نقلة كبيرة في الكفاءة التشغيلية في أداء قطاعات منظومة النقل والخدمات اللوجستية وفق المؤشرات الدولية، وعززت مكانة المملكة كمركز لوجستي عالمي، حيث كان آخرها تقدم المملكة 17 مرتبة عالمياً في المؤشر اللوجستي الصادر عن البنك الدولي.

وفي خبر آخر، حذرت رئيسة البنك المركزي الأوروبي كريستين لاجارد، من أن الاضطرابات الأخيرة في الاقتصاد العالمي تهدد بإحداث تغييرات طويلة الأمد؛ ما يبقي الضغوط التضخمية أعلى من المعتاد ويعقّد دور صنّاع السياسة النقدية.

وفي حديثها في المؤتمر السنوي للاحتياطي الفيدرالي الأمريكي في جاكسون هول بولاية وايومنج، أخيراً، قالت لاجارد: «محافظو البنوك المركزية يجب أن يكونوا منتبهين للغاية بحيث لا تتسلل التقلبات الأكبر في الأسعار النسبية إلى التضخم على المدى المتوسط من خلال الأجور التي تلاحق الأسعار بشكل متكرر»، وذلك وفقاً لتقرير نشرته صحيفة «فاينانشال تايمز».

وأضافت لاجارد: «إذا أصبح العرض العالمي أقل مرونة، بما في ذلك في سوق العمل، وانخفضت المنافسة العالمية، فيجب أن نتوقع أن تلعب الأسعار دوراً أكبر في التكيف، وإذا واجهنا أيضاً صدمات أكبر وأكثر شيوعاً - مثل صدمات الطاقة والصدمات الجيوسياسية - فيمكننا أن نرى الشركات تمرر زيادات التكلفة بشكل أكثر اتساقاً».

صحيفة المدينة

بعث خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، برقية تهنئة إلى مايا ساندو رئيسة جمهورية مولدوفا، بمناسبة ذكرى استقلال بلادها.

وأعرب ملك السعودية، عن أصدق التهاني وأطيب التمنيات بالصحة والسعادة لها، ولحكومة وشعب جمهورية مولدوفا الصديق اطراد التقدم والازدهار.

من جهته بعث الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، برقية مماثلة إلى «مايا ساندو» رئيسة جمهورية مولدوفا، بمناسبة ذكرى استقلال بلادها.

وعلى صعيد متصل بعث ولي العهد برقية تهنئة، للدكتور «هون مانيت» رئيس وزراء مملكة كمبوديا، بمناسبة أدائه اليمين الدستورية.

وفي خبر آخر، برعاية الأمير بدر بن عبدالله بن فرحان، وزير الثقافة رئيس مجلس أُمناء المتحف الوطني السعودي، افتتح نائب وزير الثقافة السعودي حامد بن محمد بن فايز، المحطة المحلية الثانية للمعرض المتنقل "الهجرة على خُطى الرسول" بمقر المتحف الوطني السعودي في الرياض، والمقام بشراكةٍ مع مركز الملك عبدالعزيز الثقافي العالمي "إثراء"، ضمن جولةٍ محلية وعالمية لأحد أبرز المعارض الثقافية.

وألقى بن فايز كلمة نيابة عن وزير الثقافة السعودي، أوضح من خلالها أن المعرض بمحتواه المعرفي الثري، إنما يلفت الانتباه إلى القيمة الفريدة لجغرافية وتاريخ المملكة، ويؤكد ما للمتاحف من أهمية معرفية وإنسانية بالغة، إضافة إلى دوره في تعميق جوهر الشراكة مع مركز "إثراء" ونخبة من العلماء والمؤرخين والفنانين.

وأشار، إلى دور وزارة الثقافة في دعم المنظومة الثقافية، وعقد الشراكات النوعية التي من شأنها أن ترتقي بالثقافة والفنون في المنطقة، بجانب الجهود المتضافرة من جميع الجهات لتقديم منصة للمبادرات والمشاريع المحلية.

صحيفة الوطن

أعلن المجلس الرئاسي الليبي عبر صفحته بموقع «فيسبوك»، أن الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي، أبلغ موسى الكوني النائب بالمجلس الرئاسي الليبي أن طهران تعمل لإعادة فتح سفارتها في طرابلس.

وذكر البيان أن هذه الخطوة تأتي تأكيدًا على نية إيران تفعيل كافة أوجه التعاون المشترك.

وأشار البيان إلى أن لقاء رئيسي والكوني عقد على هامش قمة مجموعة «بريكس» في جنوب إفريقيا التي عقدت بين 22 و24 أغسطس الجاري.

وأعرب الرئيس الإيراني، عن اهتمام بلاده بنجاح ليبيا في تجاوز أزمتها وعودة دورها الرائد على الساحة العربية والعالمية، مشيرًا إلى أن مشاركتها في أعمال قمة البريكس تعكس نجاح جهود بناء الدولة المستقرة وعودة ليبيا إلى دورها في القارة الإفريقية.

وشدد رئيسي على دعم بلاده لجهود «بريكس» والدول الإفريقية لخلق مناخ اقتصادي قوي ومستقل، معتبرًا أن آفاق التعاون المشترك بين ليبيا وإيران من شأنها أن تعزز هذا الاختيار.

ووجه رئيسي الدعوة في هذا الصدد للنائب موسى الكوني لزيارة طهران لبحث أوجه وآليات رسم خارطة طريق لتعزيز التعاون المشترك.

وفي خبر آخر، ذكر مسؤولون أن مصر وإثيوبيا والسودان استأنفت مفاوضاتها التي استمرت لسنوات بشأن السد المثير للجدل الذي تبنيه إثيوبيا على الرافد الرئيسي لنهر النيل.

وأعلنت وزارة الري المصرية عن جولة جديدة من المحادثات في القاهرة، وقال وزير الري هاني سويلم، إن مصر تريد اتفاقا ملزما قانونا بشأن كيفية تشغيل وملء السد العملاق.

وتظل الأسئلة الرئيسية قائمة حول كمية المياه التي ستطلقها إثيوبيا في اتجاه مجرى النهر في حالة حدوث جفاف لعدة سنوات، وكيف ستعمل الدول الثلاث على حل أي نزاعات مستقبلية، ورفضت إثيوبيا التحكيم الملزم في المرحلة النهائية من المشروع.

فيما تخشى مصر من تأثير مدمر إذا تم تشغيل السد دون مراعاة احتياجاته، ووصفته بأنه تهديد وجودي.

وجاء استئناف المحادثات بعد أن قال الرئيس عبد الفتاح السيسي ورئيس الوزراء الإثيوبي أبي أحمد الشهر الماضي إنهما يهدفان إلى التوصل في غضون أربعة أشهر إلى اتفاق بشأن تشغيل سد النهضة الإثيوبي الكبير على النيل الأزرق بقيمة 4.6 مليارات دولار.