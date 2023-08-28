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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

بعثة الأهلي تطير على متن رحلة خاصة إلى النمسا لدخول معسكر تدريبي

بعثة الاهلي
بعثة الاهلي

غادرت مطار القاهرة الدولي، بعثة الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، متجهة إلى النمسا استعدادا لدخول الفريق في معسكر تدريبي مغلق هناك خلال الفترة من 28 أغسطس حتى 6 سبتمبر المقبل.

وغادر أفراد بعثة الأهلي على متن رحلة خاصة سيرتها الشركة الوطنية مصر للطيران، وسط تسهيلات خاصة، حيث تم إنهاء إجراءات سفر البعثة من مبنى صالة 4 المخصصة للرحلات الخاصة بمطار القاهرة الدولي.

وكان الكابتن خالد بيبو، مدير الكرة بالنادي، وجه الشكر إلى سفارة النمسا بالقاهرة، على الجهود التي بذلتها خلال الفترة الماضية، لتيسير كافة الإجراءات الخاصة باستخراج تأشيرات السفر لبعثة فريق الأهلي.

وأكد خالد بيبو ، على تقديره الكامل لما قدمته سفارة النمسا من تعاون ومساعده حتى ينتهي فريق الأهلي من كل الإجراءات المطلوبة حتى يتمكن من بدء معسكره في الموعد المحدد، وقال إن المسئولين في سفارة النمسا ضربوا مثلا في الاحترام والاحتراف، وقدموا كل الدعم.

وخضع لاعبو الفريق الأول لكرة القدم بالأهلي لفحوصات وقياسات طبية يوم الجمعة، حيث تم تقسيم اللاعبين إلى عدة مجموعات لإجراء تلك القياسات.

ويستعد الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي لخوض منافسات الموسم القادم محليا وقاريا وذلك من أجل الحفاظ على نجاحات الموسم الماضي التي شهدت حصد 5 بطولات وهي الدوري ودوري أبطال أفريقيا وكأس مصر والسوبر المحلي مرتين.

مطار القاهرة الأهلى بعثة الأهلي

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