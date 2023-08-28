قفزت 100 مركز بتصنيف شنغهاي.. رئيس جامعة كفرالشيخ: نسعى لتعزيز مكانتنا الدولية

كشف عبد الرازق دسوقي، رئيس جامعة كفر الشيخ، تفاصيل عن قفزة الجامعة مركز بتصنيف شنغهاي، قائلا: “نسعي لتعزيز المكانة الدولية للجامعة فى إطار تطوير الخطة الإستراتيجية للتعليم العالي والبحث العلمي”.

وأضاف عبد الرازق دسوقي، رئيس جامعة كفر الشيخ، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج “هذا الصباح” المذاع عبر فضائية “إكسترا نيوز": “نعمل على جذب مزيد من الطلاب الوافدين، ونحن اليوم فى طريقنا إلي العاصمة الإدارية الجديدة لإفتتاح مؤتمر السياحة التعليمية”.

وتابع عبد الرازق دسوقي، رئيس جامعة كفر الشيخ، أن جامعة كفر الشيخ حريصة جدا على إستيفاء المعايير للمشاركة فى جميع التصنيفات العالمية، والتي بدورها تعزز مكانة الدولية للجامعة، لافتا إلى أن تصنيف شينغهاي من أقدم وأقيم وأصعب التصنيفات على مستوي التصنيفات العالمية.