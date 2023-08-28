عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

شاهد.. نادين نسيب تخطف الأنظار عبر إنستجرام

نادين نسيب
نادين نسيب

شاركت نادين نسيب، متابعيها صورة جديدة لها عبر صفحتها على موقع التواصل الاجتماعي لتبادل الصور والفيديوهات القصيرة إنستجرام خلال خاصية.

وظهرت نادين ، في الصورة بإطلالة صيفية متميزة، ومعتمدة علي المكيب الهادي الذي أبرز جمال وجهها وانسدال خصلات شعرها السوداء علي كتفيها.

يذكر أن الفنانة اللبنانية نادين نسيب نجيم كشفت عن موعد زواجها، خلال لقائها في برنامج "كلام نواعم" تحدثت نادين نسيب نجيم عن خطيبها ناريك ناربيكيان كاشفة عن موعد زواجهما وقالت: "أنا مشغولة الآن لذا لن أتمكن من الزواج وفي الأغلب سيكون الزفاف في الصيف المقبل لأنني أحب أجواء الصيف عن الشتاء".


نادين نسيب نجيم هي ملكة جمال لبنان عام 2004، عقب ذلك بدأت العمل في مجال تقديم البرامج عبر تليفزيون المستقبل، تم انتقلت لمجال التمثيل وحصلت على الأدوار الأولى في عدة أفلام مثل فيلم "غزل البنات"، وفي مسلسلات، منها: "أجيال، لو، عشق النساء" وغيرها.

نادين نسيب نجيم

وعُرض مؤخرا لنادين نسيب نجيم في موسم رمضان 2023 مسلسل "وأخيرا"، المكون من 15 حلقة، وشاركها بطولته قصي خولي وتدور أحداث مسلسل "وأخيرًا"، في إطار اجتماعي حول امرأة قوية تدعى “خيال” والتي تعيش في أجواء شديدة الفقر  والقحط الشديد، ولا تحمل أي أوراق إثبات شخصية تثبت وجودها، كما انها تعيش ماضي مليء بالقصص المؤلمة والتي تقع في حب شاب يدعى “ياقوت” الذي يجسد دوره الفنان قصي الخولي.

يذكر أن آخر أعمال نادين نجيم مسلسل "صالون زهرة" والذي عُرض عبر منصة "شاهد"، من ﺇﺧﺮاﺝ جو بوعيد، وتأﻟﻴﻒ نادين جابر، وشاركها البطولة النجوم: معتصم النهار، طوني عيسى، فادي أبي سمرا، جنيد زين الدين، ونهلة عقل داوود وغيرهم

​نادين نسيب نجيم

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

إمام عاشور وكهربا.. لاعب سابق بالزمالك يفجر مفاجأة بعد الرحيل .. فيديو

15 درجة خلال ساعات|الأرصاد تفجر مفاجأة بطقس اليوم بعد ما حدث بالسعودية

50 جنيها|تراجع غير مسبوق في أسعار الدواجن بعد هبوط الأعلاف والبيض مفاجأة

طلب غريب لـ إمام عاشور من مجلس إدارة الأهلي

مفاجأة سارة لـ11 مليون مواطن دفعة واحدة خلال أيام قليلة| ماذا يحدث؟

سر التحذير من شهر سبتمبر في انتشار العدوى الفيروسية التنفسية|خبير مناعة يوضح

رايح على 1900 جنيه الآن|أسعار الذهب تهتز بعد قفزة ملحوظة.. وعيار21 مفاجأة

الإطاحة بالكبار.. حسن موسى: لا أعرف سبب رحيلي عن نادى الزمالك

ترشيحاتنا

صور وفيديوهات لجسمي.. أقوال مثيرة لروان صاحبة واقعة الابتزاز| القصة كاملة

التعليم تقرر استمرار تفعيل الأنشطة الطلابية في المدارس طوال العام الدراسي

القصة الكاملة لمقتل سيدة مسنة على يد حفيدها بالبحيرة

حكم الصلاة وشخص نائم أمامي .. أزهري يصحح اعتقادا خاطئا

"عبأت" البيت بالغاز| فتاة تشعل النار في والدها حيا بالجيزة.. تفاصيل مروعة لجريمة أطفيح

قرارات ثورية لدعم الصناعة الوطنية.. تفاصيل 4 هدايا من الرئيس

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

لماذا لا نسمع دقات القلب دائما ؟ جمال شعبان يكشف مفاجأة

ينتظره العالم.. مشهد نادر لن يتكرر سوى مرة واحدة في 2023| تفاصيل

في عيد ميلادها.. شاهد إطلالات أثارت الجدل لـ إيمان العاصي

كيلو السكر وصل 12 جنيها| التموين تزف بشرى سارة للمواطنين.. وهذه أسعار 31 سلعة

فيديو

بعد عام من انفصالهما.. معتصم النهار ولين برنجكجي معًا من جديد

هل مات زعيم فاجنر؟ جثته لم تظهر والتحقيق ما زال جاريًا |فيديوجراف

خبير يحذر من تناول الماكريل المستورد.. تعرف على السبب

10 كيلو دقيق بدل خبز التموين.. قرار عاجل بشأن العيش المدعم

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: الكلاب البشرية تغزو القارة العجوز

نهى زكريا

نهى زكريا تكتب: سيدي الرئيس

مجدي أبوزيد

مجدي أبو زيد يكتب: بناء شخصية سوية يبدأ من المدرسة

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب.. المتحور والدرس المستفاد

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: الجهل بالقانون وجرائم السوشيال ميديا

ولاء عزيز

ولاء عزيز تكتب "كبسولة" المرأة المصرية

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: قمة البريكس تتوعد الدولار!

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب : ما بين الحذر والحكمة

اﻟﻤﺰﻳﺪ