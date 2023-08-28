المصرية اللبنانية تثمن قرارات الرئيس السيسي وتؤكد: داعمة للاستثمار المباشر

قال المهندس فتح الله فوزي، رئيس مجلس إدارة الجمعية المصرية اللبنانية لرجال الأعمال، إن قرارات الرئيس عبد الفتاح السيسي والتى منها إعفاء المنشآت الصناعية من الضرائب لمدة 5 سنوات واستعادة قيمة الأرض بنسبة 50٪ وتسهيل إصدار الرخصة الذهبية مطلب هام للجمعية لدعم الاستثمار المباشر وجذب رؤوس الأموال الأجنبية وخاصةً الاستثمارات اللبنانية في مصر.

وأضاف "فوزي" فى تصريحات خاصة لـ"صدى البلد" أن مجلس إدارة الجمعية المصرية اللبنانية لرجال الأعمال يثمن استجابة الرئيس عبد الفتاح السيسي لطلب رئيس اتحاد الصناعات وجمعية رجال الأعمال المصريين بإصدار الرخصة الذهبية لجميع المشروعات والمستثمرين المتقدمين خلال 3 شهور وإعداد قائمة بمشروعات جاهزة للبدء وتوفير التمويل حيث ستهل كثيراً علي المستثمرين اللبنانيين إجراءات الاستثمار المباشر.

من جانبه رحب أمين الحوت رئيس لجنة الصناعة بالجمعية المصرية اللبنانية لرجال الأعمال، بمبادرة ابدأ التى تم تدشينها ووصفها بأنها هامة جدا وفعالة لدعم الصناعة الوطنية وخاصةً الموجهة للتصدير واحلال المنتج المصري محل الاستيراد، وتوفير الخدمات ومستلزمات الإنتاج محليا لدعم استدامة الإنتاج للصناعات الكبرى والاستراتيجية لمصر.

وأكد أن لجنة الصناعة بالجمعية المصرية اللبنانية تثمن دعوة الرئيس للقطاع المصرفي للوقوف بجانب الصناعة في الفترة الراهنة، مشيراً إلى هذه الخطوات سيكون لها أثر إيجابي لنمو الصناعة وجذب الاستثمارات الأجنبية وخاصةً اللبنانية لمصر.