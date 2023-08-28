مصر تحصد 11 ميدالية بالبطولة العربية للمواي تاي ورئيس الاتحاد يعلق

علق رئيس الاتحاد المصري للمواي تاي على نجاح أبطال منتخب مصر للعبة بحصد 11 ميدالية متنوعة في البطولة العربية، قائلا «مبروك لمصر وكل المصريين الإنجاز التاريخي اللي حققه لاعبي ولاعبات مصر بالبطولة العربية»، فرياضة المواي تاي هي رياضة تايلاندية تعني الملاكمة وهي يتم الممارسة للكم عن طريق قبضة اليد والضرب بالكوع والركل بالساق والركبة وتمارس على حلبة ملاكمة من خلال 3 جولات، ويتم تقييم اللاعب عن طريق لجنة التحكيم، مع ارتداء كامل أدوات الوقاية والسلامة من واقي رأس وأسنان واقي للصدر والساق.

وأضاف رئيس الاتحاد المصري للمواي تاي خلال مداخلة هاتفية لبرنامج «صباح الخير يا مصر»، المذاع على القناة الأولى والفضائية المصرية، من تقديم الإعلاميين مصطفى كفافي وبسنت الحسيني، أن المنتخب المصري مستواه يدعو للفخر، خصوصا وأن الاتحاد جديد وحديث العهد وتم إشهاره عام 2020، ولكن مصر لديها 13 بطل عالم، الحاصلين على ذهبيات وفضيات ببطولة العالم الأخيرة للعبة، موضحا أن أبطال اللعبة من الذكور والإناث، والإناث توجو على المنصة الخاصة بالتتويج.

وشرح رئيس الاتحاد المصري للمواي تاي أن الدول العربية رائدة في هذه اللعبة والأكثر منافسة للاعبين المصريين، فاللعبة منتشرة بين الدولة العربية بشكل كبير منذ فترة كبيرة، ولكن مصر حديثة العهد بهذه اللعبة، ولكن اللاعبين المصريين أثبتو نفسهم بهذه اللعبة.

