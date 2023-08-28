نقل موقف السلام إلى شارع الخميرة| المكان بالتفصيل

تستمر محافظة القاهرة منذ الجمعة، في أعمال نقل موقف العاشر، في حي السلام أول، إلى مكانه الجديد في شارع مصنع الخميرة، حيث تم تشغيل الموقف الجديد بالفعل، وذلك في إطار توجيهات محافظ القاهرة، اللواء خالد عبد العال، لرؤساء الأحياء بالتنسيق مع الإدارة العامة للمرور، لبدء حصر جميع المواقف الرسمية والعشوائية بنطاق كل حي، تمهيدا لتطوير، عملا بتوجيهات مجلس الوزراء في هذا الشأن، خلال اجتماعه الأخير مع المحافظين.

مكان موقف السلام الجديد

في هذا الصدد، تابع اللواء، إيهاب ذهني محمد، رئيس حي السلام أول، أعمال نقل موقف السلام وموقف العاشر إلى الموقع الجديد في شارع الخميرة، وتشغيله والتأكد من عدم وجود أي معوقات للتشغيل، كما تابعت نجلاء حسين رمضان، سكرتير حي السلام أول أعمال رفع كفاءة وتطوير شارع نفق البصريات المؤدي للموقف الجديد بشارع الخميرة وجار المتابعة.

وكان اللواء خالد عبد العال، محافظ القاهرة، وجه رؤساء الأحياء بالتواصل مع نواب الـ4 مناطق للعاصمة، "الشمالية - الجنوبية - الشرقية - الغربية"، كل في نطاق أحياءه، لوضع آلية للسيطرة على المواقف العشوائية، لتطويرها على مستوى العاصمة.

كما وضعت وزارة التنمية المحلية، في وقت سابق، برنامجا لتطوير المواقف وساحات انتظار المركبات، سيتم خلال هذا البرنامج تطوير 3000 موقف وساحة انتظار مركبات، بإجمالي تكلفة 5.2 مليار جنيه، ينتج عنهم ما يقرب من 650 ألف فرصة عمل.

ونفذت الوزارة، عملية تطوير وتنظيم الخدمة في 105 مواقف، وإحلال وتجديد 26 موقفًا، بمختلف المحافظات، كما تم تقنين 26 موقفا، وإزالة 13 موقفا لا يصلح تحويلها إلى مواقف رسمية، بالإضافة إلى إنشاء 23 موقفا جديدا، للحد من المواقف العشوائية.

موقف السلام

موقف السلام

موقف السلام

موقف السلام

موقف السلام

موقف السلام

موقف السلام

موقف السلام

موقف السلام

موقف السلام