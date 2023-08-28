استنكار برلماني لارتفاع أسعار البصل.. ونواب : يجب تغطية الاحتياجات المحلية أولًا قبل التصدير

برلماني : البصل لا يخضع للتسعيرة الجبرية وهذا ضمن اسباب زيادة اسعاره

برلماني يكشف أسباب ارتفاع أسعار البصل في الأسواق

فاطمة سليم تطالب بضبط سوق الخضراوات بعد ارتفاع أسعار البصل لمستوى قياسي



استنكر برلمانيون ارتفاع أسعار البصل بالأسواق والذي وصل إلى أعلى مستوياته ، ليتراوح سعر الكيلو حاليا بالأسواق من 20 لـ 30 جنيهًا على حسب المنطقة ونوع البصل، الامر الذي أدى إلى مطالبتهم بتدخل الحكومة أملا في تخفيف معاناة الأسر المصرية.

وفي هذا الاطار أكدت النائبة فاطمة سليم، عضو مجلس النواب، أن هناك حالة من التخبط تشهد الأسواق، لاسيما ما يتعلق بالخضروات وهي تمثل أهمية كبيرة للأسر المصرية، والتي تعتمد عليها بشكل يومي.

وأشارت النائبة إلى أن الأسواق شهدت عدم استقرار لعدد كبير من الخضروات، لعل أبرزها البصل والبطاطس والطماطم، مؤكدة أن البصل على سبيل المثال وصل لأسعار قياسية لم يصل إليها من قبل، حيث تجاوز سعره العشرين جنيه للكيلو في بعض المناطق.

وأوضحت أن من بين الأسباب وراء ارتفاع أسعار البصل بهذا الشكل الجنوني وفقا لمسئولي الغرف التجارية يرجع إلى فتح باب التصدير، قائلة: من باب أولى تغطية الاحتياجات المحلية أولًا قبل التصدير.

وشددت فاطمة سليم، على أهمية أن يكون هناك سياسة زراعية واضحة بشأن احتياجات السوق من الخضر والفاكهة، لتحقيق المعادلة ما بين تلبية مطالب المواطنين من ناحية، وتوفير جزء آخر لتصدير باعتبار أن التصدير أحد أبرز موارد العملة الصعبة.

وطالبت عضو مجلس النواب، الحكومة بضرورة تفعيل الرقابة الفعلية على الأسواق، خصوصا وأن هناك تفاوت ملحوظ في أسعار السلع من مكان لآخر، مشددة على ضرورة عمل حملات تفتيش مفاجئة، وتفعيل دور الأجهزة الرقابية المختلفة.

وأوضح النائب صقر عبدالفتاح، وكيل لجنة الزراعة بمجلس النواب، أسباب أرتفاع أسعار البصل والخضروات خلال الفترة الحالية، منوها ان سبب ارتفاع أسعار البصل والخضروات فى مصر يرجع لعدة عوامل أبرزها الجوية التى يتأثر بها المحصول فالمناخ يؤثر بالسلب على الإنتاج وهناك عوامل اخرى تتعلق بالتسعيرة الجبرية حيث ان البصل لا يخضع للتسعيرة الجبرية التى تطبق من خلال الدولة حال دعمها لهذه المنتجات.

وأشار وكيل زراعة النواب في تصريحاته لـ صدى البلد الى أن التسعيرة الجبرية تحتاج الى أموال ضخمة لدعم الخضروات والبصل وغيرها من المنتجات لخفض أسعارها وذلك يكفل الدولة اموال كبيرة.

كشف النائب أحمد البلشي عضو مجلس الشيوخ عن أسباب زيادة أسعار البصل في الأسواق، خلال هذه الفترة.

وتابع البلشي في تصريحاته لـ صدى البلد أن التصدير هو السبب الأبرز لهذه الأزمة منوها أنه بدروه أدى إلى قلة المعروض في الأسواق المحلية، مشيرا أيضا إلى قلة المساحات المنزرعة للبصل خاصة أنه من المنتجات التي يكثر عليها الطلب.

وأستكمل عضو مجلس الشيوخ أن البصل المصري عليه طلب كثير جدا، موضحا سبب ذلك أنه يعد من أجود الأنواع على مستوى العالم، بالاضافة لقلة المعروض منه على المستوى العالمي بسبب التغيرات المناخية التي أدت لنقصانه.

وشدد بضرورة زيادة المساحات المنزرعة من البصل وخاصة أنه يصلح زراعته في الأراضي الصحراوية فلا بد من زيادة المساحات المنزرعة، بالإضافة إلى التوقف المؤقت عن تصديره خام وتصديره مجفف أكثر ليمنحنا دخل أكثر نتيجة القيمة المضافة من تصديره مجفف.