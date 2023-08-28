عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

محمد سمير: نتوقع زيادة السياحة التعليمية الفترة المقبلة والأسعار في مصر تنافسية

وزير التعليم العالى
وزير التعليم العالى

أكد الدكتور محمد سمير حمزة رئيس قطاع الشئون الثقافية والبعثات بوزارة التعليم العالي والبحث، إنه في إطار الاهتمام الكبير من قبل الدولة المصرية بالتعليم العالي والبحث العلمي ، والقيام باستحداث روافد وجامعات جديدة مثل الجامعات الأهلية والخاصة، لذا كان لابد من وجود تطور في قطاع الطلاب الوافدين، وبالتالي سيكون هناك زيادة السياحة التعليمية  في ظل هذا التطور خلال الفترة المقبلة.

 

وأضاف حمزة خلال إطلاق المبادرة المصرية للمنح الدراسية والسياحة التعليمية، أن السياحة التعليمية هدفها في الأساس وجود تعليم للطلاب الوافدين، بالإضافة إلى الاستفادة من الحياة في مصر سواء في المعيشة أو السياحة.

وأشار إلى أن مصر تمتلك العديد من المميزات التنافسية التي تدفعها لزيادة السياحة التعليمية داخلها، موضحا أن مصر تتميز بوجود السياحة التنافسية عن الدول الأخرى، فضلًا عن أن الأسعار في مصر تنافسية، وذلك مقارنة بالدول الأخرى في مجال التعليم العالي والبحث العلمي.


وانطلقت منذ قليل فعاليات إطلاق الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي استراتيجية السياحة التعليمية في مصر، بحضور  عدد من الوزراء حيث يقوم بتقديم مؤتمر الانطلاق الفنان إياد نصار .

وتعقد اليوم فعاليات إطلاق الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي بحضور وزراء التعليم العالي والسياحة والآثار والنقل والطيران المدني استراتيجية السياحة التعليمية في مصر، ومبادرة المنح الدولية المصرية Egy Aid، وتطوير منظومة الطلاب الوافدين الدارسين بالجامعات المصرية  

وذلك بمشاركة لفيف من السفراء والمستشارين الثقافيين بالدول العربية والإفريقية والآسيوية وقيادات التعليم العالي والجامعات المصرية.

3A5A99C5-2294-49F5-B5D7-59D1E31EB630
3A5A99C5-2294-49F5-B5D7-59D1E31EB630
0B149968-0F1C-4456-B725-3A2EBFBAEB21
0B149968-0F1C-4456-B725-3A2EBFBAEB21
8FE64C5D-9404-40E8-9098-19AB373FA283
8FE64C5D-9404-40E8-9098-19AB373FA283
46FA29CA-C85B-45D6-ACE5-A9767579F5ED
46FA29CA-C85B-45D6-ACE5-A9767579F5ED
التعليم العالي والبحث العلمي الخدمة التعليمية السياحة التعليمية الدولة المصرية الطلاب الوافدين

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

إمام عاشور وكهربا.. لاعب سابق بالزمالك يفجر مفاجأة بعد الرحيل .. فيديو

15 درجة خلال ساعات|الأرصاد تفجر مفاجأة بطقس اليوم بعد ما حدث بالسعودية

50 جنيها|تراجع غير مسبوق في أسعار الدواجن بعد هبوط الأعلاف والبيض مفاجأة

دمرت حياتها.. المعارضة الإسرائيلية تهاجم كوهين بسبب نشر لقاء وزيرة الخارجية الليبية

طلب من النيابة عاجل في بلاغ الشيبي ضد الشحات

طلب غريب لـ إمام عاشور من مجلس إدارة الأهلي

رايح على 1900 جنيه الآن|أسعار الذهب تهتز بعد قفزة ملحوظة.. وعيار21 مفاجأة

مفاجأة سارة لـ11 مليون مواطن دفعة واحدة خلال أيام قليلة| ماذا يحدث؟

موضوعات متعلقة

إياد نصار مقدم الحفل.. التعليم العالى تطلق استراتيجية السياحة التعليمية في مصر

الموقع متاح الآن.. اطلع على نتيجة تقليل الاغتراب عبر هذا الرابط

بعد قرار 4 سنوات للهندسة.. الأعلى للجامعات يرد على نقيب المهندسين

وزير التعليم العالي يطمئن الطلاب بشأن التنسيق .. وننشر موعد انطلاق المرحلة الثالثة.. وبشرى سارة عن مؤشرات الكليات

الموقع متاح.. رابط التسجيل في تنسيق المرحلة الثالثة 2023

القومي للبحوث يشارك في الاحتفال العالمي بأسبوع الرضاعة الطبيعية

بعد تقليصها بالطب والهندسة.. خبير يتوقع الانتهاء من الدراسة بهذه الكليات في عامين

التدريب الإلزامي.. قرار عاجل من التعليم العالي بشأن كليات الطب |تفاصيل

ترشيحاتنا

حقيقة هدم مئذنة قوصون الأثرية خلال الأيام المقبلة

ضبط حالتي غش الكتروني في لجان امتحانات الدور الثاني للثانوية العامة اليوم

‏طالبة بالثانوي تنهي حياتها لعدم التحاقها بكلية الطب

تبدأ في يناير.. زيادة الإشتراك التأميني 15 % لهذه الفئات | تفاصيل

ارتفاع عدد الراحلين عن الأهلي إلى 19 لاعبا رسميا .. تعرف عليهم

130 ألف جنيه| تأجيل محاكمة عصابة سرقة أصحاب المعاشات في الأميرية

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

مشهد المعلمة والطالب| طفل مسلم يثير أزمة عالمية بالهند.. ما قصته ؟

خبير موضة ينتقد شيرين عبد الوهاب بسبب إطلالتها في السعودية|شاهد

لماذا لا نسمع دقات القلب دائما ؟ جمال شعبان يكشف مفاجأة

ينتظره العالم.. مشهد نادر لن يتكرر سوى مرة واحدة في 2023| تفاصيل

فيديو

بعد عام من انفصالهما.. معتصم النهار ولين برنجكجي معًا من جديد

هل مات زعيم فاجنر؟ جثته لم تظهر والتحقيق ما زال جاريًا |فيديوجراف

خبير يحذر من تناول الماكريل المستورد.. تعرف على السبب

10 كيلو دقيق بدل خبز التموين.. قرار عاجل بشأن العيش المدعم

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: الكلاب البشرية تغزو القارة العجوز

نهى زكريا

نهى زكريا تكتب: سيدي الرئيس

مجدي أبوزيد

مجدي أبو زيد يكتب: بناء شخصية سوية يبدأ من المدرسة

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب.. المتحور والدرس المستفاد

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: الجهل بالقانون وجرائم السوشيال ميديا

ولاء عزيز

ولاء عزيز تكتب "كبسولة" المرأة المصرية

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: قمة البريكس تتوعد الدولار!

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب : ما بين الحذر والحكمة

اﻟﻤﺰﻳﺪ