محمد سمير: نتوقع زيادة السياحة التعليمية الفترة المقبلة والأسعار في مصر تنافسية

أكد الدكتور محمد سمير حمزة رئيس قطاع الشئون الثقافية والبعثات بوزارة التعليم العالي والبحث، إنه في إطار الاهتمام الكبير من قبل الدولة المصرية بالتعليم العالي والبحث العلمي ، والقيام باستحداث روافد وجامعات جديدة مثل الجامعات الأهلية والخاصة، لذا كان لابد من وجود تطور في قطاع الطلاب الوافدين، وبالتالي سيكون هناك زيادة السياحة التعليمية في ظل هذا التطور خلال الفترة المقبلة.

وأضاف حمزة خلال إطلاق المبادرة المصرية للمنح الدراسية والسياحة التعليمية، أن السياحة التعليمية هدفها في الأساس وجود تعليم للطلاب الوافدين، بالإضافة إلى الاستفادة من الحياة في مصر سواء في المعيشة أو السياحة.

وأشار إلى أن مصر تمتلك العديد من المميزات التنافسية التي تدفعها لزيادة السياحة التعليمية داخلها، موضحا أن مصر تتميز بوجود السياحة التنافسية عن الدول الأخرى، فضلًا عن أن الأسعار في مصر تنافسية، وذلك مقارنة بالدول الأخرى في مجال التعليم العالي والبحث العلمي.



وانطلقت منذ قليل فعاليات إطلاق الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي استراتيجية السياحة التعليمية في مصر، بحضور عدد من الوزراء حيث يقوم بتقديم مؤتمر الانطلاق الفنان إياد نصار .

وتعقد اليوم فعاليات إطلاق الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي بحضور وزراء التعليم العالي والسياحة والآثار والنقل والطيران المدني استراتيجية السياحة التعليمية في مصر، ومبادرة المنح الدولية المصرية Egy Aid، وتطوير منظومة الطلاب الوافدين الدارسين بالجامعات المصرية

وذلك بمشاركة لفيف من السفراء والمستشارين الثقافيين بالدول العربية والإفريقية والآسيوية وقيادات التعليم العالي والجامعات المصرية.

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