عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

مباحثات سعودية فلسطينية في عمان لتعزيز التعاون بين البلدين

مباحثات سعودية فلسطينية
مباحثات سعودية فلسطينية في عمان

استقبل سفير المملكة العربية السعودية لدى الأردن، السفير المعين غير المقيم لدى دولة فلسطين، نايف بن بندر السديري، مساء أمس الأحد، في مكتبه بالسفارة في عمان، وفدا فلسطينيا يضم عدد من الشخصيات البارزة.

وقال أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، حسين الشيخ، في تغريدة على حسابه في منصة "إكس"، أنه التقى سفير السعودية لدى المملكة الأردنية الهاشمية السفير المعين غير المقيم لدى السلطة الفلسطينية، نايف بن بندر السديري، في مكتبه بالسفارة في عمّان، الأحد".

وأضاف الشيخ، أنه "جرى خلال اللقاء، التأكيد على عمق ومتانة العلاقات الثنائية بين المملكة العربية السعودية وفلسطين، وبحث أوجه التعاون بين البلدين الشقيقين".

وأضاف أن مدير جهاز المخابرات العامة للسلطة الفلسطينية اللواء ماجد فرج، ومستشار الرئيس الفلسطيني للشؤون الدبلوماسية مجدي الخالدي حضرا اللقاء معه.

وفي أغسطس الجاري، قدم نايف بن بندر السديري السفير السعودي لدى الأردن، نسخة من أوراق اعتماده سفيرا فوق العادة مفوضا وغير مقيم لدى السلطة الفلسطينية، وقنصلاً عاماً بمدينة القدس، إلى مستشار الرئيس الفلسطيني للشؤون الدبلوماسية، الدكتور مجدي الخالدي.

سفير المملكة العربية السعودية لدى الأردن نايف بن بندر السديري وفدا فلسطينيا أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية حسين الشيخ السعودية وفلسطين مدير جهاز المخابرات العامة للسلطة الفلسطينية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

إمام عاشور وكهربا.. لاعب سابق بالزمالك يفجر مفاجأة بعد الرحيل .. فيديو

15 درجة خلال ساعات|الأرصاد تفجر مفاجأة بطقس اليوم بعد ما حدث بالسعودية

دمرت حياتها.. المعارضة الإسرائيلية تهاجم كوهين بسبب نشر لقاء وزيرة الخارجية الليبية

50 جنيها|تراجع غير مسبوق في أسعار الدواجن بعد هبوط الأعلاف والبيض مفاجأة

طلب من النيابة عاجل في بلاغ الشيبي ضد الشحات

طلب غريب لـ إمام عاشور من مجلس إدارة الأهلي

رايح على 1900 جنيه الآن|أسعار الذهب تهتز بعد قفزة ملحوظة.. وعيار21 مفاجأة

مفاجأة سارة لـ11 مليون مواطن دفعة واحدة خلال أيام قليلة| ماذا يحدث؟

ترشيحاتنا

وجوه جديدة مفاجأة.. تعرف على قائمة الأهلي بمعسكر النمسا

باوك اليوناني يخطف صفقة موليكا من النادي الأهلي .. تفاصيل جديدة

وزير التعليم العالي : 25% تخفيضا على تذاكر الطيران للطالب الوافد وأسرته

انتشال جثتين من تحت أنقاض عقار الإسماعيلية المنهار

نساء هذه الأبراج الأكثر قوة| احذر منهن

اقتحم بيتها .. الإعدام يكتب نهاية علاقة آثمة للرجل الأربعيني مع القاصر

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

نساء هذه الأبراج الأكثر قوة| احذر منهن

مشهد المعلمة والطالب| طفل مسلم يثير أزمة عالمية بالهند.. ما قصته ؟

خبير موضة ينتقد شيرين عبد الوهاب بسبب إطلالتها في السعودية|شاهد

لماذا لا نسمع دقات القلب دائما ؟ جمال شعبان يكشف مفاجأة

فيديو

بعد عام من انفصالهما.. معتصم النهار ولين برنجكجي معًا من جديد

هل مات زعيم فاجنر؟ جثته لم تظهر والتحقيق ما زال جاريًا |فيديوجراف

خبير يحذر من تناول الماكريل المستورد.. تعرف على السبب

10 كيلو دقيق بدل خبز التموين.. قرار عاجل بشأن العيش المدعم

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: الكلاب البشرية تغزو القارة العجوز

نهى زكريا

نهى زكريا تكتب: سيدي الرئيس

مجدي أبوزيد

مجدي أبو زيد يكتب: بناء شخصية سوية يبدأ من المدرسة

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب.. المتحور والدرس المستفاد

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: الجهل بالقانون وجرائم السوشيال ميديا

ولاء عزيز

ولاء عزيز تكتب "كبسولة" المرأة المصرية

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: قمة البريكس تتوعد الدولار!

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب : ما بين الحذر والحكمة

اﻟﻤﺰﻳﺪ