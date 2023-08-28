مباحثات سعودية فلسطينية في عمان لتعزيز التعاون بين البلدين

استقبل سفير المملكة العربية السعودية لدى الأردن، السفير المعين غير المقيم لدى دولة فلسطين، نايف بن بندر السديري، مساء أمس الأحد، في مكتبه بالسفارة في عمان، وفدا فلسطينيا يضم عدد من الشخصيات البارزة.

وقال أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، حسين الشيخ، في تغريدة على حسابه في منصة "إكس"، أنه التقى سفير السعودية لدى المملكة الأردنية الهاشمية السفير المعين غير المقيم لدى السلطة الفلسطينية، نايف بن بندر السديري، في مكتبه بالسفارة في عمّان، الأحد".

وأضاف الشيخ، أنه "جرى خلال اللقاء، التأكيد على عمق ومتانة العلاقات الثنائية بين المملكة العربية السعودية وفلسطين، وبحث أوجه التعاون بين البلدين الشقيقين".

وأضاف أن مدير جهاز المخابرات العامة للسلطة الفلسطينية اللواء ماجد فرج، ومستشار الرئيس الفلسطيني للشؤون الدبلوماسية مجدي الخالدي حضرا اللقاء معه.

وفي أغسطس الجاري، قدم نايف بن بندر السديري السفير السعودي لدى الأردن، نسخة من أوراق اعتماده سفيرا فوق العادة مفوضا وغير مقيم لدى السلطة الفلسطينية، وقنصلاً عاماً بمدينة القدس، إلى مستشار الرئيس الفلسطيني للشؤون الدبلوماسية، الدكتور مجدي الخالدي.