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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

الكرملين يكشف حقيقة التوصل إلى اتفاق جديد للحبوب

المتحدث باسم الكرملين
المتحدث باسم الكرملين

أكد المتحدث باسم الكرملين، ديمتري بيسكوف، اليوم الاثنين، أن مرور سفينة ثانية من أوكرانيا عبر ممر مؤقت على البحر الأسود لا علاقة له باحتمالات التوصل إلى اتفاق جديد للحبوب يشمل روسيا.

ووفقا لوكالة "رويترز"، قال بيسكوف، في مؤتمر صحفي، إن احتمالات إحياء اتفاق الحبوب ستعتمد على ما إذا كان الغرب قد أوفى بالوعود التي قطعها لموسكو فيما يتعلق بصادرات روسيا من الحبوب والأسمدة.

وقالت كييف، يوم الأحد، إن سفينة تحمل منتجات الصلب إلى أفريقيا غادرت ميناء أوديسا الأوكراني عبر ممر مؤقت على البحر الأسود، وهي ثاني سفينة من نوعها منذ انسحاب روسيا الشهر الماضي من اتفاق توسطت فيه الأمم المتحدة يسمح بتصدير الحبوب بأمان.

وفي وقت سابق من اليوم، كشف مصدر مشارك في عملية التفاوض بشأن "اتفاقية الحبوب"  في حديث لوكالة "سبوتنيك" الروسية، أن تركيا والأمم المتحدة تعملان حاليًا على إمكانية عقد مفاوضات مع روسيا في إسطنبول لبحث "صفقة الحبوب" وتحضير مقترحات محددة لاستئناف الاتفاقية.

وقد صرح وزير الخارجية التركي، هاكان فيدان، يوم الجمعة الماضي، بأن بلاده تتفاوض بشكل منتظم مع روسيا وأوكرانيا والأمم المتحدة لاستئناف صفقة الحبوب.

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