أكثر من 500 جنيه خلال شهر.. انخفاضات كبيرة بأسعار الذهب| فيديو

أسعار الذهب اليوم الاثنين.. يبحث الكثير من المواطنين، وتحديدًا المقبلين على الزواج، عن أسعار الذهب بشكل يومي، وذلك بسبب الانخفاضات الكبيرة التي شهدتها أسعار الذهب، بعد أن وصل في أشهر قليلة ماضية لـ 2800 عيار 21، انخفض ووصل لـ 2260 جنيها، أي انخفاض أكثر من 500 جنيه.

قدمت الإعلامية داليا أيمن ، تقريراً عن أسعار الذهب، اليوم الاثنين 28 أغسطس 2023، خلال برنامج “صباح البلد”، والذي يرأس تحريره الكاتب الصحفي “أحمد حمدي”، المذاع عبر فضائية “صدى البلد"

ويبحث الكثير من المواطنين خلال الفترة الأخيرة عن أسعار الذهب بشكل يومي، بل كل ساعة، وذلك بسبب التغيرات الكبيرة التى شهدتها أسعار الذهب في الفترة الأخيرة.

سجل سعر الذهب اليوم

سعر جرام الذهب عيار 24 سجل 2560 جنيها للجرام.

وسجل سعر جرام الذهب عيار 21 الأكثر شيوعا 2260 جنيها.

ووصل سعر جرام الذهب عيار 18 إلى 1920 جنيها للجرام.

أما سعر الجنيه الذهب فسجل 17920 جنيها.