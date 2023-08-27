أخبار التوك شو| الرئيس يوجه بتكثيف الجهود لتطوير الصناعة.. الأرصاد: أجواء حارة على المحافظات.. وآخر تحركات الذهب

تناولت برامج التوك شو خلال الساعات الماضية العديد من القضايا والموضوعات،مثل أسعار الذهب والأرصاد وغيرها، نرصد لكم أبرزها التقرير التالي:

قدمت الإعلامية رشا مجدي خلال برنامج “صباح البلد”، والذي يرأس تحريره الكاتب الصحفي “أحمد حمدي”، المذاع عبر فضائية “صدى البلد"، تقرير فيديو، عن أسعار الذهب.، اليوم الأحد 27 أغسطس 2023.

ويبحث الكثير من المواطنين خلال الفترة الأخيرة عن أسعار الذهب بشكل يومي، بل كل ساعة، وذلك بسبب الانخفاضات الكبيرة التى شهدتها أسعار الذهب في الفترة الأخيرة.

سجل سعر الذهب اليوم

سعر جرام الذهب عيار 24 سجل 2589 جنيها للجرام.

وسجل سعر جرام الذهب عيار 21 الأكثر شيوعا 2265 جنيها.

استعرض برنامج "صباح البلد"، والذي يرأس تحريره الكاتب الصحفي “أحمد حمدي”، والمذاع عبر قناة "صدى البلد" من تقديم لميس سلامة ويرأس تحريره أحمد حمدي، اليوم ، تقريرًا مفصلًا عن أسعار الدولار والعملات العربية والأجنبية اليوم الأحد 27 أغسطس 2023.



أسعار العملات الأجنبية والعربية اليوم الأحد:

سعر الدولار اليوم

سجّل سعر الدولار الأمريكي اليوم 30.93 جنيه للبيع، و30.84 جنيه للشراء.

أكدت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي لهيئة الأرصاد الجوية، أن هناك ارتفاعات في نسبة الرطوبة، وفي درجة الحرارة ، نتيجة منخفض الهند الموسمي الذي يؤدي لإرتفاعات بنسبة الرطوبة.

وقالت منار غانم، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج “صباح البلد”، والذي يرأس تحريره الكاتب الصحفي “أحمد حمدي”، عبر فضائية “صدى البلد”، تقديم الإعلامية “رشا مجدي”، أن الأجواء حارة على محافظات الجمهورية، وشديدة الحرارة على محافظات جنوب البلاد.

قال الدكتور علي المصيلحي، وزير التموين، إن مصر قامت بعمل مجهود ليس بالقليل مع روسيا والصين والهند، بجانب وجود اتفاقيات تجارية بعدم وجود جمارك مع البرازيل، معقبًا: “المجال بتاعنا مفتوح لو قدرنا ندعم البنية الأساسية اللازمة للتعامل بالعملة المحلية”.



قال محمد مخاليف، أمين شباب الجمهورية بـحزب المصريين الأحرار: “سندعم الرئيس عبد الفتاح السيسي، في الانتخابات الرئاسية القادمة، وسنعمل على تجهيز الشباب لمخاطبة الشعب المصري، بضرورة الحفاظ على الإنجازات التي تحققت”.

تحدث محمد فاروق، الخبير السياحي، عن وصف التقرير الكندي شاطئ "رأس أم السيد" بشرم الشيخ، ضمن أفضل 10 شواطئ بالعالم.

تحدث أحمد كمال، المتحدث باسم وزارة التموين، عن تفاصيل إنشاء المستودعات الاستراتيجية للسلع الأساسية، قائلًا إن إنشاء المناطق التجارية واللوجيستية يمثل أحد مكونات البنية الأساسية للتجارة الداخلية والتي تشمل البورصات السلعية والمستودعات الاستراتيجية، لافتًا إلى أن مصر تحتاج إلى 7 مستودعات استراتيجية.

قال الدكتور خالد النوبي ، الباحث في مجال هجرة الطيور ، إن الصيد ليس ممنوعا ولكن الصيد له أنواع وكميات معروفة، وهو ما يقع تحت بند استدامة الموارد الطبيعة بشكل حكيم.

اجتمع الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والمهندس أحمد سمير وزير التجارة والصناعة.

قال عثمان الجندي مراسل قناة "القاهرة الإخبارية" من أم درمان، إنّ قاعدة وادي سيدنا العسكرية هي القاعدة العسكرية الأكبر في السودان استهدفت بقصف عنيف مواقع وارتكازات وتحركات لقوات الدعم السريع في مزارع الشبات، كما استهدف القصف مناطق بوسط أم درمان ومناطق بغربها.