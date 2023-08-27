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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

أخبار التوك شو| الرئيس يوجه بتكثيف الجهود لتطوير الصناعة.. الأرصاد: أجواء حارة على المحافظات.. وآخر تحركات الذهب

أخبار التوك شو
أخبار التوك شو

تناولت برامج التوك شو خلال الساعات الماضية العديد من القضايا والموضوعات،مثل أسعار الذهب والأرصاد وغيرها، نرصد لكم أبرزها التقرير التالي:

 

أسعار الذهب اليوم الأحد 27 أغسطس 2023.. وهذا سعر عيار 21

قدمت الإعلامية رشا مجدي خلال برنامج “صباح البلد”، والذي يرأس تحريره الكاتب الصحفي “أحمد حمدي”، المذاع عبر فضائية “صدى البلد"، تقرير فيديو، عن  أسعار الذهب.، اليوم الأحد 27 أغسطس 2023.

ويبحث الكثير من المواطنين خلال الفترة الأخيرة عن أسعار الذهب بشكل يومي، بل كل ساعة، وذلك بسبب الانخفاضات الكبيرة التى شهدتها أسعار الذهب في الفترة الأخيرة.

سجل سعر الذهب اليوم

سعر جرام الذهب عيار 24 سجل 2589 جنيها للجرام.
وسجل سعر جرام الذهب عيار 21 الأكثر شيوعا 2265 جنيها.

سعر صرف الدولار والعملات العربية والأجنبية اليوم الأحد 27 أغسطس 2023

استعرض برنامج "صباح البلد"، والذي يرأس تحريره الكاتب الصحفي “أحمد حمدي”، والمذاع عبر قناة "صدى البلد" من تقديم لميس سلامة ويرأس تحريره أحمد حمدي، اليوم ، تقريرًا مفصلًا عن أسعار  الدولار  والعملات العربية والأجنبية اليوم الأحد 27 أغسطس 2023.
 

أسعار العملات الأجنبية والعربية اليوم الأحد:

 

سعر الدولار اليوم  

سجّل سعر الدولار الأمريكي اليوم 30.93 جنيه للبيع، و30.84 جنيه للشراء.

الأرصاد تكشف موعد انتهاء الموجة الحارة وانخفاض معدل الرطوبة

أكدت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي لهيئة الأرصاد الجوية، أن هناك ارتفاعات في نسبة الرطوبة، وفي درجة الحرارة ، نتيجة منخفض الهند الموسمي الذي يؤدي لإرتفاعات بنسبة الرطوبة.

 

وقالت منار غانم، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج “صباح البلد”، والذي يرأس تحريره الكاتب الصحفي “أحمد حمدي”، عبر فضائية “صدى البلد”، تقديم الإعلامية “رشا مجدي”، أن الأجواء حارة على محافظات الجمهورية، وشديدة الحرارة على محافظات جنوب البلاد.

تقليل الفجوة الدولارية.. وزير التموين يكشف أهمية انضمام مصر إلى «البريكس»

قال الدكتور علي المصيلحي، وزير التموين، إن مصر قامت بعمل مجهود ليس بالقليل مع روسيا والصين والهند، بجانب وجود اتفاقيات تجارية بعدم وجود جمارك مع البرازيل، معقبًا: “المجال بتاعنا مفتوح لو قدرنا ندعم البنية الأساسية اللازمة للتعامل بالعملة المحلية”.
 

مخاليف: الرئيس السيسي بذل الغالي والنفيس للحفاظ على الدولة المصرية بعد 2013

قال محمد مخاليف، أمين شباب الجمهورية بـحزب المصريين الأحرار: “سندعم الرئيس عبد الفتاح السيسي، في الانتخابات الرئاسية القادمة، وسنعمل على تجهيز الشباب لمخاطبة الشعب المصري، بضرورة الحفاظ على الإنجازات التي تحققت”.

اختيار شاطئ «أم السيد» ضمن أجمل 10 شواطئ بالعالم.. تفاصيل

تحدث محمد فاروق، الخبير السياحي، عن وصف التقرير الكندي شاطئ "رأس أم السيد" بشرم الشيخ، ضمن أفضل 10 شواطئ بالعالم.

التموين توضح 5 معلومات مهمة عن المستودعات الاستراتيجية.. تعرف عليها

تحدث أحمد كمال، المتحدث باسم وزارة التموين، عن تفاصيل إنشاء المستودعات الاستراتيجية للسلع الأساسية، قائلًا إن إنشاء المناطق التجارية واللوجيستية يمثل أحد مكونات البنية الأساسية للتجارة الداخلية والتي تشمل البورصات السلعية والمستودعات الاستراتيجية، لافتًا إلى أن مصر تحتاج إلى 7 مستودعات استراتيجية.

باحث: حماية الطيور من الصيد الجائر مسؤولية عالمية لاستدامة الموارد

قال الدكتور خالد النوبي ، الباحث في مجال  هجرة الطيور  ، إن الصيد ليس ممنوعا ولكن الصيد له أنواع وكميات معروفة، وهو ما يقع تحت بند استدامة الموارد الطبيعة بشكل حكيم.

قاطرة أساسية للتقدم الاقتصادي الشامل|الرئيس يوجه بتكثيف الجهود الرامية لتطوير الصناعة المصرية

اجتمع الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والمهندس أحمد سمير وزير التجارة والصناعة.

قصف مكثف على الهواء.. انقطاع الاتصال مع مراسل القاهرة الإخبارية بأم درمان

قال عثمان الجندي مراسل قناة "القاهرة الإخبارية" من أم درمان، إنّ قاعدة وادي سيدنا العسكرية هي القاعدة العسكرية الأكبر في السودان استهدفت بقصف عنيف مواقع وارتكازات وتحركات لقوات الدعم السريع في مزارع الشبات، كما استهدف القصف مناطق بوسط أم درمان ومناطق بغربها.

الذهب الأرصاد عيار 21 الدولار الموجة الحارة معدل الرطوبة الرئيس السيسي مصر البريكس

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