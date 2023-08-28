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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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ديني

المحرصاوي: طلاب ماليزيا يلقون عناية خاصة في الأزهر الشريف

مسؤولو المنظمة العالمية
مسؤولو المنظمة العالمية لخريجي الأزهر

استقبل اليوم مسئولو  المنظمة العالمية لخريجي الأزهر، د لقمان بن عبدالله - مفتي الولاية الفيدرالية بماليزيا، عضو الفرع، والوفد المرافق له.

طلاب ماليزيا يلقون عناية خاصة في الأزهر الشريف 

قال الدكتور محمد المحرصاوي - نائب رئيس مجلس إدارة المنظمة: إن المنظمة تولي عناية هامة للطلاب الوافدين الذين يدرسون في الأزهر خاصة طلاب ماليزيا.

وطالب بأن يكون التواصل مستمرا بين فرع المنظمة في ماليزيا والمقر الرئيس للمنظمة بالقاهرة، وأن يقوم الفرع بتفعيل نشاطات تخدم المجتمع الماليزي ومن خلالها يتم التواصل مع خريجي الأزهر الماليزيين كل في موقعه.

وحذر الدكتور المحرصاوي من الدعوات اللاأخلاقية التي تستهدف الشباب وطالب مسؤولي الفرع في ماليزيا بأن يقفوا ضد هذه الدعوات الهدامة من خلال عقد الندوات واللقاءات مع الشباب؛ لتحصينهم حتى لا يقعوا في براثن هذه الأفكار المغلوطة.

وأضاف أن المقر الرئيسي للمنظمة بالقاهرة يقدم كل الدعم لفرع ماليزيا لأداء رسالته، كما طالب بتحديث بيانات لكل خريجي الأزهر بماليزيا.

وقال مفتي ماليزيا: إن دولة ماليزيا تعتز بالأزهر الشريف وما يقوم به من خدمات جليلة تجاه العالم الإسلامي، خاصة ماليزيا وأن منهجه الوسطي يشهد له الجميع؛ لأنه منهج يدعو إلى التسامح وإلى التعايش السلمي بين بني الإنسان، وتعميما للفائدة من هذه الوسطية تم ترجمة كتاب القول الطيب لفضيلة الإمام الأكبر الأستاذ الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر إلى اللغة الماليزية؛ لينتفع به الجميع ويتعدى نفعه إلى دول الجوار الماليزي.

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وأوضح أن فرع المنظمة في ماليزيا سوف ينظم بعض الفعاليات بالتعاون مع المقر الرئيس بالقاهرة،كما نعمل على الترتيب لعقد الدورات التدريبية لأبناء ماليزيا سواء بالحضور المباشر أو عن طريق أونلاين.

وطالب اللواء أسامة ياسين - نائب رئيس مجلس إدارة المنظمة، بعقد اجتماعات دورية بفرع المنظمة بماليزيا، الهدف منها إجراء حوار مع الأزهريين الماليزيين لطرح مطالبهم والعمل على تحقيقها.

وأشار إلى أن المقر الرئيس بالقاهرة يعقد دورات تدريبية للطلاب الماليزين الذين أنهو دراستهم الجامعية وقبل أن يعودوا إلى بلادهم وهذه الدورات تركز على تفكيك الفكر المتطرف ومواجهته بالحجة والبرهان.

حضر اللقاء من الوفد الماليزي الدكتور محمد فوزي حماد - عميد أكاديمية الدراسات الإسلامية بجامعة ملايا، والدكتور عبدالكريم بن علي - نائب عميد الأكاديمية.

في ختام اللقاء، تم إهداء الوفد الماليزي مجموعة من إصدارات المنظمة التي تتمثل في إصدارات تفكيك الفكر المتطرف ومجلة نور وجريدة الرواق.

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