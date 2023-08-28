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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

فى ذكراه.. قصة الخواجة صروف "نبيل الدسوقى" مع أسامة أنور عكاشة

نبيل الدسوقى
نبيل الدسوقى

يحل اليوم ذكرى وفاة الفنان نبيل الدسوقى، والذي اشتهر بتقديم دور الخواجة فى الأعمال الفنية وعلى راسها مسلسل رافت الهجان.

تخرج الفنان نبيل الدسوقى  في معهد الفنون المسرحية، ثم  بدأ مسيرته الفنية في المسرح القومي، قبل أن ينتقل للعمل بالتلفزيون بمنتصف الستينيات حيث شارك بمسلسل (الضحية) عام 1964، لتتوالى بعدها أعماله ما بين السينما والمسرح والتلفزيون .

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نبيل الدسوقى

تزوج الفنان نبيل الدسوقي من سيدة من خارج الوسط الفني، وكان معروف أن هناك قصة حب كبيرة جمعت بينهما حتى وفاته في عام 1995.

أنجب الفنان نبيل  الدسوقي ولد وأطلق عليه اسم هشام، وفتاة تدعى نهى، وكان الفنان الراحل يفضل دائمًا إبعاد حياته الشخصية عن حياته الفنية .

يعتبر دور الخواجة صروف الذي قدمه الفنان الراحل نبيل الدسوقي، هو واحد من أشهر الأدوار التي قدمها خلال مسيرته الفنية، بل لا يزال الكثير من الناس حتى وقتنا هذا يطلقوا لقب الخواجة صروف.

أصبح نبيل الدسوقى فى وقت مبكر غارقا فى عالم أسامة أنور عكاشة، وفى أدوار شديدة التنوع لعبها جميعا ببراعة من الرجل البسيط القعيد الذى يضرب ابنته فى "المشربية" الى الأستاذ عبد البديع الطيب زوج الست إحسان فى "الشهد والدموع"، نماذج إنسانية متنوعة أضاف إليها هذا المشخصاتى القدير لمساته الخاصة فى أعمال مثل "عصفورالنار" و"أرابيسك" و"ليالى الحلمية" و"رحلة أبو العلا البشرى" و"الراية البيضا".

أسامة أنور عكاشة الفنان نبيل الدسوقى الشهد والدموع مسلسل رافت الهجان نبيل الدسوقى

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