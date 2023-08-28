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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

الإمارات تستعد لزيادة الاستثمار في بنك التنمية الجديد لدول بريكس

بريكس
بريكس

قال وزير الاقتصاد الإماراتي، عبد الله بن طوق المري، إن الإمارات العربية المتحدة، تخطط لزيادة الاستثمار الرأسمالي في بنك التنمية الجديد لدول بريكس.

وحسب وكالة “بلومبرج” للأنباء، وزير الاقتصاد الإماراتي: "نحن نعتزم حقا زيادة حجم الاستثمار”، مشيرا إلى أن انضمام الإمارات إلى مجموعة بريكس لن يؤثر سلبًا على علاقات الدولة مع الدول الغربية وسيخلق فرصًا لزيادة حجم التجارة.

وأضاف أن “عضوية بريكس لها أهمية كبيرة بالنسبة لدولة الإمارات العربية المتحدة".

وفي وقت سابق من اليوم، قال الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، إن الحرب عادت إلى أوروبا بسبب انتهاك روسيا للقانون الدولي، معربا أن هناك خطرا يواجه أوروبا مع تراجع ثقلها الدولي وصعود قوى أخرى.

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وأضاف الرئيس الفرنسي حسبما نقلت وسائل إعلام فرنسية أن الوضع العالمي يتعقد يوما بعد يوم.

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