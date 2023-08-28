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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

بعد انضمام مصر.. ماكرون: بريكس تشكل نظاما عالميا جديدا

صدى البلد

قال الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، اليوم الإثنين، إن الحرب عادت إلى أوروبا بسبب انتهاك روسيا للقانون الدولي، معربا أن هناك خطرا يواجه أوروبا مع تراجع ثقلها الدولي وصعود قوى أخرى.

وأضاف الرئيس الفرنسي حسبما نقلت وسائل إعلام فرنسية أن الوضع العالمي يتعقد يوما بعد يوم.

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وعلق الرئيس الفرنسي علي أزمة النيجر قائلا:"الدبلوماسيون الفرنسيون في النيجر أظهروا التزامهم بمسؤولياتهم"، معربا أن الجيش الفرنسي يجب أن يكون الجيش الأكثر فعالية وقوة في أوروبا. 

وعن توسيع مجموعة البريكس و انضمام عدة دول جديدة بينها مصر، قال ماكرون:" لا يمكن التقليل من محاولة توسيع بريكس وتشكيل نظام عالمي جديد ".



 

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