سوريا .. قسد تكشف موعد انتهاء العملية الأمنية في دير الزور

كشف مسؤول بقوات سوريا الديمقراطية (قسد)، اليوم الإثنين، أن العملية الأمنية في دير الزور قد تستمر أسبوعا، مشيرًا إلى أن القوات تمكنت من اعتقال 5 عناصر من تنظيم داعش الإرهابي.

ونقلت وكالة الأنباء الألمانية عن مصادر عسكرية بمحافظة دير الزور، قولها إنه تم اعتقال قائد مجلس دير الزور العسكري، التابع لقوات "قسد" أحمد الخبيل أبو خولة، مساء أمس الأحد، في مدينة الحسكة.

وأوضحت المصادر للوكالة أن قادة "قسد" من الأكراد دعوا أبو خولة وعددًا من قادة المجلس العسكري لاجتماع، وجرى اعتقال أبو خولة، ومحاصَرة قادة المجلس في قاعدة عسكرية تابعة لـ(قسد)".

وأضافت المصادر أن "قادة المجلس بعد اعتقال أبو خولة تواصلوا مع قواتهم في مناطق ريف دير الزور الشمالي الشرقي، وطالبوهم بالسيطرة على كل نقاط (قسد)، واعتقال كل قادة (قسد) الأكراد في تلك المواقع، وتجري الآن اشتباكات عنيفة في مناطق ريف دير الزور الشمالي الشرقي والغربي، والسيطرة على أغلب نقاط (قسد) وقطع كل الطرق مع محافظتي الحسكة والرقة".

وقالت مصادر محلية في ريف دير الزور الشرقي، للوكالة، إن هناك "حالة نفير عام باعتبار قادة مجلس دير الزور العسكري ينتمون لقبيلة العكيدات، وجرت مهاجمة جميع نقاط (قسد) التي يوجد بها قادتهم؛ للضغط عليهم والإفراج عن قيادة مجلس دير الزور العسكري".

وشهدت مناطق ريف دير الزور الشمالي الشرقي، الذي يسيطر عليه مجلس دير الزور العسكري، مواجهات مع قوات "قسد»" منتصف الشهر الحالي، بعد رفض مجلس دير الزور العسكري المشاركة في عملية عسكرية ضد قوات الحكومة السورية غرب نهر الفرات، وسقط قتلى وجرحى من الجانبين، الأمر الذي دفع «قسد» لإرسال تعزيزات عسكرية من محافظتي الحسكة والرقة.