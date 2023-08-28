عفت السادات: الرئيس عبد الفتاح السيسي قاد مسيرة البناء والتنمية للدولة

أكد النائب عفت السادات، رئيس حزب السادات الديموقراطي، أن أي مواطن يعلم التحديات التي تواجه الدولة المصرية، مشيرا إلى أنه يجب الإلتفاف حول القيادة السياسية، ودعم الرئيس السيسي.

وقال عفت السادات، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج “الحياة اليوم”، عبر فضائية “الحياة”، أن الرئيس عبد الفتاح السيسي قاد مسيرة البناء والتنمية للدولة، لذا لا بد من استكمال الانجاز الذي قام به الرئيس، ودعمه لأن يكون متواجدا لفترة أخرى.

حلول عاجلة للوضع الإقتصادي.



وتابع رئيس حزب السادات الديموقراطي، أن الوضع الإقتصادي الصعب موجود على مستوى العالم وليس مصر فقط، والرئيس السيسي أكد أنه سيتم وضع حلول عاجلة للوضع الإقتصادي.