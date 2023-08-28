المصريين الأحرار: المصريون سيقفون مع قائدهم السيسي في الانتخابات الرئاسية

قال الدكتور عصام خليل، رئيس حزب المصريين الأحرار، إن تحالف الأحزاب المصرية يؤيد مطالبة الرئيس السيسي بالترشح لفترة رئاسية جديدة خلال الانتخابات الرئاسية المقبلة، له دلالة كبيرة على أن الوطنيين المصريين متواجدين، ومستمرين في الدفاع على بلدهم، وهذا أمر ليس جديد على تحالف الأحزاب المصرية.

رئيس حزب المصريين الأحرار يتحدث عن ترشح الرئيس السيسي لفترة ثانية

وأضاف "خليل"، خلال مداخلة هاتفية عبر النشرة الإخبارية في قناة اكسترا نيوز، أن حزب المصريين الأحرار هو أول حزب أعلن دعمه للرئيس السيسي في الانتخابات الرئاسية، وقام بعمل حملة حزبية شعبية، ومن ثم بعد هذه الحملة بدأت تتوالى الأحزاب في دعم الرئيس السيسي، لافتًا إلى أنه يوجد الكثير من المصريين الشرفاء سيكونون متواجدين في الحملة الحزبية الشعبية لدعم الرئيس السيسي.

وتابع رئيس حزب المصريين الأحرار، أن العديد من المواطنين من فئات مختلفة أعلنوا عن رغبتهم في الانضمام إلى الحملة، وهي ما تؤكد أن المصريين سيقفون مع قائدهم وقفة هامة إن لم تكن مثل ما حدث في ثورة 30 يونيو ستكون أشد من ثورة 30 يونيو، لأن الحروب التي تتعرض لها مصر في الفترة الراهنة اخطر بكثير من فترة 30 يونيو.

وواصل، أن المصريين الذين صبروا طوال الفترة الماضية سيكونون كحائط صد، "هنا أنا أتحدث أن هذا موقف دائما للوطنيين الذين يرغبون في الحفاظ على بلدهم وقائدهم لاستكمال المسيرة، وأنا عارف أن المصريين دايما بيردوا الجميل زي ما بيقولوا، لما بنقول الرئيس السيسي يكمل لـ 2030 إحنا بنكلفه عبء أكبر ولكن بنقوله إحنا معاك وفي ضهرك، ولمصلحة بلدنا عاوزين إنك تكمل".

واستكمل، أن عهد الرئيس السيسي شهدت مصر مشاريع قومية عديدة، وعلى رأسها مشروع قناة السويس الجديدة، وأمس هيئة قناة السويس أعلنت عن دخل قياسي لمصر من القناة في الساعة الواحدة وصل لمليون دولار، وأعلنت الهيئة أنه بداية من ميزانية 2022 ستكون 9.4 مليار دولار وهو رد قاطع على أهل الشر الذين وصفوها بالترعة والتفريعة.