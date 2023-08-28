قرر اللواء دكتور محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد، النزول بالحد الأدنى للقبول بالصف الأول الثانوي العام على مستوى المحافظة في الأماكن الشاغرة بجميع الإدارات التعليمية.

وأوضح المهندس سيد عبد العزيز وكيل التعليم بالمحافظة، أنه تم النزول بالحد الأدنى للقبول بالمرحلة الثالثة لتنسيق الصف الأول الثانوى على النحو التالي:

إدارة الخارجة التعليمية 225 درجة

إدارة الداخلة التعليمية220 درجة

إدارة الفرافرة التعليمية 201.5 درجة

إدارة بلاط التعليمية 200درجة

إدارة باريس التعليمية 207.5 درجة .

يأتى ذلك من منطلق إتاحة الفرصة لأكبر عدد من الطلاب للالتحاق بالتعليم الثانوي العام وحرصا على مصلحتهم.