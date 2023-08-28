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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

محافظ الوادي الجديد: النزول بالحد الأدنى للقبول بالصف الأول الثانوي العام

محافظ الوادي الجديد
محافظ الوادي الجديد

قرر اللواء دكتور محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد، النزول بالحد الأدنى للقبول بالصف الأول الثانوي العام على مستوى المحافظة في الأماكن الشاغرة بجميع الإدارات التعليمية.

وأوضح المهندس سيد عبد العزيز وكيل التعليم بالمحافظة، أنه تم النزول بالحد الأدنى للقبول بالمرحلة الثالثة  لتنسيق الصف الأول الثانوى على النحو التالي:  
 إدارة الخارجة التعليمية 225 درجة  
إدارة الداخلة التعليمية220  درجة  
إدارة الفرافرة التعليمية 201.5  درجة 
إدارة بلاط التعليمية  200درجة  
إدارة باريس التعليمية 207.5  درجة .

 

يأتى ذلك من منطلق إتاحة الفرصة لأكبر عدد من الطلاب  للالتحاق بالتعليم الثانوي العام وحرصا على مصلحتهم.

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