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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

التحالف الوطني يعزي أسر ضحايا عقار الإسماعيلية المنهار

صدى البلد

تقدم التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، بخالص العزاء والمواساة لأسر وذوي ضحايا حادث انهيار عقار المحطة الجديدة بمحافظة الإسماعيلية.

وفد من النيابة الإدارية يتفقد موقع انهيار عقار الإسماعيلية.. صور

كما أعرب التحالف عن تمنياته بالشفاء العاجل للمصابين.

وكانت هناك سرعة استجابة من متطوعين التحالف الوطني، بالتحرك لدعم فرق الإنقاذ لأداء مهمتها وتقديم الدعم النفسي والمادي لأهالي الضحايا والمصابين.

حيث حرص علي التواجد بمكان الحادث، منذ الساعات الاولي،  المستشار محمد صالح منسق المكتب التنفيذي مجلس الشباب المصري محافظة الإسماعيلية عضو التحالف الوطني للعمل الاهلي التنموي وفريقه المعاون.

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