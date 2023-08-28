في الساحل الشمالي.. بائع فريسكا لبسمة وهبة: الناس بتفاصل كتير

أجرت الإعلامية بسمة وهبة حوارا مع أحد بائعي الفريسكا داخل إحدى قرى الساحل الشمالي.

وقال مهران بائع الفريسكا،:" بيع الفريسكا مهنتي وباكل منها عيش وبشتغل في الشغلانة دي منذ 7 سنوات ".

وأضاف مهران:" الحمد لله راضي بعملي في مهنة بيع الفريسكا"، مضيفا:" أنا من سوهاج لكني عايش في الإسكندرية ".

وتابع مهران :" ارتفاع الأسعار أر عليا بشكل سلبي في حركة البيع "، وتابع مازحا:" الناس بتفاصل كتير ".

وأجرت الإعلامية بسمة وهبة، جولة داخل مدينة العلمين الجديدة، وتحدثت عن حجم الإنجاز والتطور الذي تشهده المدينة قائلة:"" إحنا رايحين العلمين الجديدة وقررت أروحها بحرا وليس برا".

وأبدت بسمة وهبة إعجابها بالأجواء في الساحل الشمالي، واستقلت بسمة وهبة قارب وأجرت جولة من داخل البحر، قائلة :" مبسوطة جدا من التنظيم للسياحة بشكل رائع في الساحل الشمالي".