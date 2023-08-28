العمر مجرد رقم.. نجوى غراب بطلة سباحة في عمر الثمانين

أعربت نجوى غراب، بطلة سباحة في عمر الثمانين ، عن سعادتها بعدما حققت أكثر من مركز فى منافسات بطولة العالم التى أقيمت فى اليابان لفرق الماسترز مؤخرا.



وقالت نجوى غراب، بطلة سباحة في عمر الثمانين ، أن خلال تصريحات تلفزيونية ببرنامج من مصر، الذي يقدمه الإعلامي عمرو خليل، على قناة سي بي سي، إنها تمارس الرياضة والسباحة باستمرار سواء في الصيف أو الشتاء.

وواصلت نجوى غراب، بطلة سباحة في عمر الثمانين ، أن :"الرياضة أسلوب حياة وأشعر بسعادة خيالية، لا تقدر بأي ثمن، وبتدرب منذ سنة كاملة للمشاركة في هذه البطولة".

وأشارت نجوى غراب، بطلة سباحة في عمر الثمانين ، إلى أن لديها أبناءئها وأحفادها يحرصون على ممارسة الرياضات المختلفة باستمرار، وبينها بالطبع السباحة.

وواصلت:" أنه تم تكريمها في اليابان، وشاركت في 7 بطولات سباحة، ولكن البطولة الأخيرة هي الاصعب في ظل المنافسات القوية".

ونجحت نجوى غراب فى تحقيق المركز السابع على العالم فى سباق 50 متر حرة بزمن 00.48.99 وكذلك المركز التاسع فى سباق 200 متر حرة بزمن 5.01.07 بالإضافة إلى سباق 100 متر ظهر بزمن 2.21.20

تعتبر نجوى غراب سمكة ذهبية حققت الكثير من الميداليات فى البطولات الرسمية للسباحة حيث بدأت ممارسة اللعبة فى الرابعة من عمرها أى منذ 72 عاما وشاركت بأول بطولة فى الـ14 وكانت بطولة الجمهورية كما شاركت فى 6 بطولات عالم حققت خلالها 7 ميداليات عالمية 2 فى كندا، و5 فى روسيا بالإضافة إلى 3 ذهبيات أخرى بعيدا عن البطولات العالمية