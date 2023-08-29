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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

حزب إرادة جيل: الشعب يعز رئيسه ويطالبه بالاستمرار

الرئيس السيسى
الرئيس السيسى

قال النائب تيسر مطر رئيس حزب إرادة جيل، إن هناك 40 حزبا وقع على بيان دعم الرئيس السيسى لفترة انتخابات رئاسية جديدة، معقبا :"تحدثنا عن كنا فين قبل تولى الرئيس السيسى وبعد تولية والتي شهدنها سواد ومشاكل وبعد تولية اهتم بملف الأمن والقضاء الإرهاب، وتم وضع أسس للدولة مرة أخرى".

وأضاف خلال مداخلة هاتفية لبرنامج التاسعة المذاع على القناة الأولى المصرية : " كان هناك تحديات كبيرة وتم مناقشة هذا على عدة اجتماعات وكل رؤوسا الأحزاب في التحالف قررت تأييد لترشيح الرئيس السيسى لفترة اخري في الانتخابات المقبلة لاستكمال مسيرة العطاء والتنمية والتي بدأها منذ تولية الرئاسة، والتي عبر فيها مصر لبر الأمن والأمان". 

وتابع، "الشعب يعز رئيسه ويطالبه بالاستمرار.. وكذلك الأحزاب تطالبه بالاستمرار.. واحنا عشنا الأيام اللى مكنتش لطيفة وتخلص منها الرئيس السيسى في توليه الرئاسة".

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