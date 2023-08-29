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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

الإثنين المقبل.. انطلاق منتدى الاستثمار السعودي – الإيطالي

وزارة الاستثمار السعودية
وزارة الاستثمار السعودية

 تنظم وزارة الاستثمار السعودية بالشراكة مع وزارة الشركات والمنتجات الإيطالية , منتدى الاستثمار السعودي – الإيطالي الإثنين المقبل بمدينة ميلان، بمشاركة وحضور عدد من الجهات الحكومية والقطاع الخاص في المملكة وجمهورية إيطاليا.

وبحسب وكالة أنباء السعودية الرسمية “واس”، يهدف المنتدى إلى تعزيز التعاون والشراكة الاستثمارية بين البلدين في عدة مجالات تشمل الطاقة النظيفة والصحة والتصنيع والضيافة وغيرها.

وسيناقش المنتدى فرص ومجالات الاستثمار بين البلدين في ضوء التحول الاقتصادي للمملكة وسلسلة المبادرات والبرامج المرتبطة برؤية 2030، كما يعكس تطور البيئة الاستثمارية وتنافسيتها إقليمياً وعالمياً، حيث يقدر حجم التجارة الثنائية بين البلدين بـ 11 مليار دولار في عام 2022.

يذكر أن انعقاد المنتدى يأتي بالتزامن مع الذكرى التسعين للعلاقات الدبلوماسية السعودية – الإيطالية، ويهدف إلى تعزيز الشراكات الاستثمارية والتجارية، وتسهيل وصول المستثمرين والشركات الإيطالية للفرص الاستثمارية الواعدة التي تقدر قيمتها بأكثر من 3 ترليونات دولار.

وزارة الاستثمار السعودية السعودية الإيطالي الجهات الحكومية القطاع الخاص المملكة

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