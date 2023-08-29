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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

النقل ترفع قيمة غرامة التدخين بالمترو والقطار الكهربائي إلى 250 جنيها

مترو الأنفاق
مترو الأنفاق

رفعت وزارة النقل أسعار بعض الغرامات المقرره على ركاب قطارات المترو والسكة الحديد والقطار الكهربائي الخفيف.

ووجهت وزارة النقل خطابا حصلت صدى البلد على نسخه منه يوضح قيمة زيادات بعض الغرامات التي يتم تحصيلها من الركاب المخالفين لتعليمات الركوب وجاءت كالآتي:


أولا: الهيئة القومية لسكك حديد مصر
١- زيادة قيمة الغرامة الخاصة بمخالفة شرب السجائر داخل القطارات والمحطات إلى مبلغ ١٠٠ جنيه بدلا من ٧٠ جنيها.
٢- زيادة قيمة الغرامة الخاصة بالتهرب وركوب القطارات بدون تذكرة على النحو الآتي:
-القطارات المكيفة بجميع أنواعها مبلغ ٧٠ جنيها بدلا من ٣٠ جنيها.
- استمرار الغرامة الخاصة بالقطارات الروسي ذات التهوية الديناميكية بمبلغ ٥٠ جنيها.
- قطارات الدرجة الثالثة العادية مبلغ ٣٠ جنيها بدلا من ٢٠ جنيها.

ثانيا: الهيئة القومية للأنفاق
١- زيادة الغرامة الخاصة بمخالفة شرب السجائر داخل قطارات ومحطات المترو والقطار الكهربائي الخفيف إلى مبلغ ٢٥٠ جنيها بدلا من ٢٠٠ جنيه.
٢- زيادة قيمة الغرامة الخاصة بالتهرب وركوب قطارات المترو والقطار الكهربائي الخفيف بدون تذكرة إلى مبلغ ١٠٠ جنيه بدلا من ٥٠ جنيها.

 

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