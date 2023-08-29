عودة عرض "طيب وأمير" في موسم جديد على مسرح ميامي| 14 سبتمبر

أعلن الفنان جلال الهجرسي عودة العرض المسرحي "طيب وأمير" على مسرح ميامي بوسط البلد، في موسم مسرحي جديد، اعتبارا من 14 سبتمبر المقبل.



"طيب وأمير" من العروض المسرحية المتميزة التي تم تقديمها في أكثر من ليلة عرض، حققت خلالها نجاحا كبيرا، كما شاركت المسرحية مؤخرا في المسابقة الرسمية بالدورة الـ16 من المهرجان القومي للمسرح المصري، وهي عن تراث نجيب الريحاني وبديع خيري عن فيلم "سلامة في خير"، ويتم تقديمها بشكل معاصر يتناسب مع الفترة الحالية.



وتدور أحداث المسرحية حول الشخصية الرئيسية "سعيد الطيب" الذي يعمل موظفا ليس لديه طموحات لكنه مجتهد، وهدفه الوحيد الحفاظ على وظيفته وحياته، ليتعرض للكثير من المواقف خلال الأحداث بسبب طيبته.



العرض إنتاج فرقة المسرح الكوميدي، بقيادة الفنان ياسر الطوبجي مدير الفرقة، وإعداد دراما تورج المؤلف أحمد الملواني، وإخراج محمد جبر، وبطولة عمرو رمزي، وهشام إسماعيل، وتامر فرج، وأحمد السلكاوي، ورشا فؤاد، ونهى لطفي، وجلال الهجرسي، وشريف حسني، وشيماء عبد القادر، ومحمود الهنيدي، ومحمود فتحي، وغيرهم من فناني الفرقة.

