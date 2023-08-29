إنتر ميلان يفوز علي كالياري بهدفين نظيفين في الدوري الإيطالي

حقق إنتر ميلان فوزا ثمينا علي مضيفه كالياري بهدفين نظيفين في المباراة التي جمعتهما على ملعب سردينيا ارينا في ختام الجولة الثانية من الدوري الايطالي لكرة القدم.



سجل هدفي إنتر كل من دينزل دومفريس في الدقيقة 21 ولاوتارو مارتينيز بالدقيقة 30.



ورفع إنتر رصيده الي 6 نقاط في المركز الثالث وبفارق الاهداف عن كل من ميلان صاحب الصدارة وعن نابولي صاحب المركز الثاني وعن هيلاس فيرونا صاحب المرتبة الرابعة ،وكان قد حقق الفوز في الجولة الاولي علي مونزا بهدفين نظيفين ،بينما تجمد رصيد كالياري عند نقطة واحدة في المركز الثالث عشر ،وكان تعادل سلبيا بالجولة الاولي امام تورينو .



ويواجه إنتر ميلان في الجولة الثالثة ضيفه فيورنتينا ،بينما يلعب كالياري مع مضيفه بولونيا يوم السبت القادم .



وفي مباراة اخري اقيمت في ختام الجولة الثانية من الكالتشيو ،تعادل فريق ساليرنيتانا مع ضيفه أودينيزي بهدف لكل منهما .



تقدم أودينيزي في الدقيقة 57 عن طريق ساماردزيتش ،وعدل ساليرنيتانا النتيجة في الدقيقة 72 عن طريق بولاي ديا .



ورفع ساليرنيتانا رصيده الي نقطتين في المركز الثاني عشر ،بينما اصبح رصيد أودينيزي نقطة واحدة في المركز السابع عشر .

