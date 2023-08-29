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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

أنامل ذهبية|حماد من الوادي الجديد.. احترف العزف على الجيتار وفاز بمسابقات محلية وإقليمية

حماد خالد حماد
حماد خالد حماد

تعد الموسيقى بالنسبة للإنسان أكثر من مجرد تسلية، بل هي غذاءُ الروح، ووسيلة تعبير، ولغة عالمية يفهمها كل البشر على اختلاف جنسياتهم وقومياتهم ودياناتهم، حيث إن التوعية الموسيقية بالمدارس لها دور كبير في اكتشاف الموهبة.

كما أن تعلم الموسيقى يعود على الأطفال بفوائد عديدة، ويساعد على الاستقرار النفسي، ويكون له تأثير إيجابي على النمو، ويمنح الطفل شعورا بالثقة في النفس، كما أنها تتدخل في بناء الشخصية، حيث إن تعلم الموسيقى ليس له سن محددة.

يعتبر حماد خالد حماد، 15 عاما، من حي الشوش التابع لمركز ومدينة بلاط بالوادي الجديد، أحد المواهب الشابة، حيث يمتلك موهبة العزف على الجيتار والأكورديون والأورج والعود والاكسيليفون.

يقول حماد خالد إنه يمتلك موهبة التأليف والتلحين أيضا، كما ألف العديد من الأغاني، بالإضافة إلى تلحينها.

وأكد أنه منذ الصغر وهو يعشق موهبة العزف على الآلات الموسيقية، فضلا عن مشاركته في العديد من المسابقات على المستوى المحلي والإقليمي.

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وأوضح أنه شارك في مسابقات على مستوى الجمهورية، وحصل على المراكز الأولى.

ولفت إلى أنه شارك في العديد من المحافل والمهرجانات، منها "كنوز مصرية، وابدأ حلمك، ونغم بلادي، وفرقة الإنشاد الديني، وحفلات أخرى متنوعة".

وأضاف أن الفضل يرجع لله أولا ثم والده، موجه أول تربية موسيقية، حيث تابعه منذ نعومة أظافره وشجعه إلى أن اعتمد علة نفسه في صقل موهبته.

ووجه حماد رسالة لكل صاحب موهبة أن يسعى جاهدا لتحقيق حلمه، وألا يستسلم  لأي ظرف يحول دون تحقيق الحلم أو الهدف المنشود.

https://fb.watch/mIwNmCBprv/?mibextid=9R9pXO

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