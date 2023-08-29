بعد تجميدها لآلاف الوظائف.. IBM تشارك في تمويل شركة للذكاء الاصطناعي بـ235 مليون دولار

بعد إثارتها للجدل خلال الفترة الأخيرة بتجميد آلاف الوظائف المختلفة، قامت شركة IBM بمد شركة Hugging Face المتخصصة في الذكاء الاصطناعي بتمويل ضخم إضافة إلى عدد من الشركات الكبرى بلغت قيمته 235 مليون دولار أمريكي.

وبحسب تقرير من مجلة "فورتشن" فإن شركة IBM أعلنت منذ أيام أنها تشارك مع عدد من الشركات العملاقة ضمن جولة تمويل بقيمة 235 مليون دولار لـ Hugging Face ، والتي تعتبر مكتبة لنماذج التعلم الآلي مفتوحة المصدر والتي ساهمت بشكل كبير في شعبية التكنولوجيا مؤخرًا.

ومنذ شهر مايو الماضي ، كانت شركة Hugging Face وشركة IBM تعملان معًا بالفعل على مجموعة من برامج الذكاء الاصطناعي، واعتبارًا من هذا الشهر، قامت IBM أيضًا بتحميل حوالي 200 ملف مفتوح للذكاء الاصطناعي.

وكانت أحد النماذج التي نشرتها شركة IBM على Hugging Face كان عبارة عن تعاون مع وكالة ناسا، مما يمثل أول نموذج مفتوح المصدر للذكاء الاصطناعي على الإطلاق لوكالة الفضاء الأمريكية.

ولدى شركة Hugging Face أيضًا شراكات مع لاعبين رئيسيين آخرين في مجال التكنولوجيا بما في ذلك مايكروسوفت وأمازون، حيث نظمت الشركة شراكة مع أمازون حيث تتوفر نماذج Hugging Face لعملاء مؤسسات AWS.

وكان أرفيند كريشنا، الرئيس التنفيذي لشركة IBM في أكثر من مناسبة قد قام بالترويج للذكاء الاصطناعي كحل لمجموعة متنوعة من المشاكل التي يمكن أن تؤثر على الإنتاجية في المستقبل.

وفي شهر مايو، قال كريشنا إن انخفاض أعداد السكان في سن العمل يعني أن الذكاء الاصطناعي سيرتفع، ومن شأنه أن يلعب دورًا مهمًا في الإنتاجية الاقتصادية حيث تواجه الشركات تقلصًا في القوى العاملة.

كما سبق أن صرح في مقابلة مع شبكة “سي إن بي سي” مؤخرا، بأن الذكاء الاصطناعي. من شأنه أن يساعد في الحفاظ على جودة الحياة عالية من خلال تحفيز المزيد من الإنتاجية، كما دعا إلى تجميد التوظيف لما يقدر بنحو 7800 وظيفة، مشيرا إلى الشركة ستبدأ في الإحلال التدريجي للذكاء الاصطناعي على مدار السنوات الخمس المقبلة.