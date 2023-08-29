عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تكنولوجيا

بعد تجميدها لآلاف الوظائف.. IBM تشارك في تمويل شركة للذكاء الاصطناعي بـ235 مليون دولار

IBM تشارك في تمويل
IBM تشارك في تمويل شركة للذكاء الاصطناعي بـ 235 مليون دولار

بعد إثارتها للجدل خلال الفترة الأخيرة بتجميد آلاف الوظائف المختلفة، قامت شركة IBM بمد شركة Hugging Face المتخصصة في الذكاء الاصطناعي بتمويل ضخم إضافة إلى عدد من الشركات الكبرى بلغت قيمته 235 مليون دولار أمريكي. 

 

وبحسب تقرير من مجلة "فورتشن" فإن شركة IBM أعلنت منذ أيام أنها تشارك مع عدد من الشركات العملاقة ضمن جولة تمويل بقيمة 235 مليون دولار لـ Hugging Face ، والتي تعتبر مكتبة لنماذج التعلم الآلي مفتوحة المصدر والتي ساهمت بشكل كبير في شعبية التكنولوجيا مؤخرًا.    

 

ومنذ شهر مايو الماضي ، كانت شركة Hugging Face وشركة IBM تعملان معًا بالفعل على مجموعة من برامج الذكاء الاصطناعي، واعتبارًا من هذا الشهر، قامت IBM أيضًا بتحميل حوالي 200 ملف مفتوح للذكاء الاصطناعي.

 

وكانت أحد النماذج التي نشرتها شركة IBM على Hugging Face كان عبارة عن تعاون مع وكالة ناسا، مما يمثل أول نموذج مفتوح المصدر للذكاء الاصطناعي على الإطلاق لوكالة الفضاء الأمريكية.

 

ولدى شركة Hugging Face أيضًا شراكات مع لاعبين رئيسيين آخرين في مجال التكنولوجيا بما في ذلك مايكروسوفت وأمازون، حيث نظمت الشركة شراكة مع أمازون حيث تتوفر نماذج Hugging Face لعملاء مؤسسات AWS. 

 

وكان أرفيند كريشنا، الرئيس التنفيذي لشركة IBM في أكثر من مناسبة قد قام بالترويج للذكاء الاصطناعي كحل لمجموعة متنوعة من المشاكل التي يمكن أن تؤثر على الإنتاجية في المستقبل. 

 

وفي شهر مايو، قال كريشنا إن انخفاض أعداد السكان في سن العمل يعني أن الذكاء الاصطناعي سيرتفع، ومن شأنه أن يلعب دورًا مهمًا في الإنتاجية الاقتصادية حيث تواجه الشركات تقلصًا في القوى العاملة.

 

كما سبق أن صرح  في مقابلة مع شبكة “سي إن بي سي” مؤخرا، بأن الذكاء الاصطناعي. من شأنه أن يساعد في الحفاظ على جودة الحياة عالية من خلال تحفيز المزيد من الإنتاجية، كما دعا إلى تجميد التوظيف لما يقدر بنحو 7800 وظيفة، مشيرا إلى الشركة ستبدأ في الإحلال التدريجي للذكاء الاصطناعي على مدار السنوات الخمس المقبلة. 

شركة IBM شركة Hugging Face الذكاء الاصطناعي برامج الذكاء الاصطناعي آرفيند كريشنا تجميد الوظائف التعلم الآلي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الجنيه راجع| الدولار يخسر 400 قرش بالسوق السوداء بعد انضمام مصر لـ«بريكس»

800 جنيه| زلزال يضرب أسعار الذهب بعد البريكس وعيار 21 الآن مفاجأة

ظاهرة جوية تضرب البلاد خلال ساعات.. الأرصاد تفجر مفاجأة بشأن طقس اليوم

يخفف من أزمة الدولار.. قرار مرتقب من البنك المركزي بشأن الجنيه المصري

في ستين داهية.. حسن شاكوش يهاجم جمهور حفلته بالساحل الشمالي.. فيديو

إثيوبيا تصدر بيانا حول سد النهضة.. بعد انتهاء مفاوضات القاهرة

عماد البناني يكشف حقيقة موافقة الزمالك على تقسيط غرامة كهربا

بعد تدخل كولر.. تطورات جديدة في صفقة انضمام موليكا لصفوف الأهلي

ترشيحاتنا

الأرصاد تعلن موعد تحسن الأحوال الجوية وتحذر من طقس هذا الأسبوع

موجة طقس حار.. الأرصاد تحذر المواطنين من طقس الـ48 ساعة القادمة

الأرصاد تعلن خبرا صادما بشأن حرارة الجو خلال الـ72 ساعة المقبلة.. فيديو

تعيين مارك لامبيرت مسئولا عن شؤون الصين بالخارجية الأمريكية

هل يجوز لمن يسافر يوميا قصر الصلاة وجمعها؟.. علي جمعة يجيب

الطلاب يتوافدون على لجان الدور الثاني للثانوية العامة لتأدية الأحياء والاستاتيكا والفلسفة

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

زجاجة زيت و2 كيلو سكر.. قائمة أسعار السلع التموينية لشهر سبتمبر.. وموعد الصرف

10 أطعمة تحمي البشرة من أضرار أشعة الشمس.. أبرزها الشاي الأخضر

بعد تضارب الأقاويل.. محمد صلاح يرد على أنباء تعاقده مع اتحاد جدة

أكلة غير متوقعة تحميك من مشاكل القولون

فيديو

قصة المسلم الصغير والمعلمة التي هزت الهند/ فيديو جراف

أنهت حياته بالفياجرا.. اعترافات مثيرة لـ زوجة وصديقها في جريمة عجوز روض الفرج

انهيار عقار في الإسماعيلية .. محاولات انتشال ضحايا من تحت الانقاض

٪15 مرة واحدة.. موعد تطبيق الزيادة الجديدة للمعاشات

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: الكلاب البشرية تغزو القارة العجوز

نهى زكريا

نهى زكريا تكتب: سيدي الرئيس

مجدي أبوزيد

مجدي أبو زيد يكتب: بناء شخصية سوية يبدأ من المدرسة

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب.. المتحور والدرس المستفاد

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: الجهل بالقانون وجرائم السوشيال ميديا

ولاء عزيز

ولاء عزيز تكتب "كبسولة" المرأة المصرية

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: قمة البريكس تتوعد الدولار!

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب : ما بين الحذر والحكمة

اﻟﻤﺰﻳﺪ