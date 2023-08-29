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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

بيصعب عليا نفسي| نجم الزمالك يتحدث عن تعرضه للظلم داخل القلعة البيضاء

الزمالك
الزمالك

أكد الكابتن عفت نصار لاعب الزمالك السابق، أنه حصل على ثلاث بطولات أفريقية مع الزمالك، و2 سوبر، وأن هذا يعتبر انجاز كبير.

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وأضاف خلال حواره على الحدث، أنه لم يحصل على حقه الكامل من نادي الزمالك، موضحًا هناك لاعبين لم تحصل على تلك البطولات، ويقال عليها أساطير الزمالك.

ولفت إلى أنه كابتن نادي الزمالك، أحد أبناء الزمالك، لكن لم يحصل على أي شيء من نادي الزمالك، بعد الاعتزال.

وأشار إلى أنه كان أفضل لاعب في مصر آخر ثلاث سنوات له بالملاعب، موضحًا أن الزمالك رفض رحيله للدوري التركي بـ 600 ألف دولار، وفي نفس الوقت وافق على رحيل الكابتن حازم إمام لأودينيزي بـ 185 ألف دولار.

وأوضح أنه كان يلعب مع نجوم كبار، ولكن تعرض لـ ظلم في نادي الزمالك، وأنه كان يعاني من الظروف الاقتصادية، وأنه كان يعيش بـ 159 جنيه التي كان يحصل عليها من النادي.

وتابع :" كان هناك نجوم تحصل على 3000 جنيه، وهو كان يحصل على 159 جنيه، وأنه كان يرفض الجلوس مع نجوم معه، بسبب قلة الأموال، وأنه كان يذهب من النادي لـ البيت ومن البيت لـ النادي".

وأوضح أنه كان مسئول عن بيته، بسبب وفاة والده، معلقًا :"   كنت من غير أب" "وبيصعب عليا نفسي لما بفتكر الكلام ده".

 

الزمالك عفت نصار أفريقية بطولات أفريقية نادي الزمالك

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