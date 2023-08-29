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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تكنولوجيا

اتباع في ساعتين.. موبايل Realme الجديد يحدث زلزالا في سوق الهواتف الذكية 

اتباع في ساعتين..موبايل
اتباع في ساعتين..موبايل Realme الجديد يحدث ز

أطلقت شركة Realme هاتفها الذكي Realme GT 5 اليوم في الصين، حيث قدمت معالج Snapdragon 8 Gen 2 المتقدم إلى مجموعتها لأول مرة.

و تمكنت الشركة من بيع 30000 وحدة من Realme GT 5 في ساعتين فقط. بدأ هذا البيع المحدود للمستخدمين الأوائل في الصين في الساعة 4 مساءً بالتوقيت المحلي، حتى قبل البيع المسبق المقرر الذي بدأ في  6:30 مساءا.

يتميز Realme GT 5 بمعالج شركة كوالكوم الأمريكية Snapdragon 8 Gen 2 SoC، والذي يتم إقرانه بما يصل إلى 24 جيجابايت من ذاكرة الوصول العشوائي رام نوع LPDDR5 و1 تيرابايت من ذاكرة التخزين الداخلية نوع UFS 4.0. وتجدر الإشارة إلى أن الهاتف الذكي الجديد متوفر في نسختين مختلفتين تتميزان بقدرات بطارية وسرعات شحن مختلفة. يضم أحدهما  بطارية أكبر بسعة 5240 مللي أمبير تدعم سرعات شحن سريعة تبلغ 150 وات. تدعي الشركة أن هذا النموذج يمكنه الوصول إلى الشحن الكامل في 18 دقيقة فقط.


تتميز النسخة الثانية ببطارية أصغر بسعة 4600 مللي أمبير لكنها تدعم سرعة شحن سريعة مذهلة تبلغ 240 وات. هذا يمكّن من الشحن الكامل في 9 دقائق و30 ثانية من الشحن القادر على توفير ساعتين من وقت التحدث.

 
و يتميز هاتف Realme GT 5 بإعداد كاميرا ثلاثية في الخلف. مستشعره الرئيسي هو Sony IMX890 بدقة 50 ميجابكسل يدعم ميزتي OIS وPDAF. يتم إقرانه بعدسة فائقة الاتساع بدقة 8 ميجابكسل وكاميرا ماكرو بدقة 2 ميجابكسل. يضم الجزء الأمامي كاميرا بدقة 16 ميجابكسل للصور الشخصية والمكالمات.

تشمل الميزات البارزة الأخرى ماسحًا ضوئيًا لبصمات الأصابع في الشاشة وNFC وصوت Hi-Res وDolby Atmos ومحرك الذاكرة Whirlwind 2.0 الذي يتيح لك تشغيل 76 تطبيقًا في الخلفية ونسخة مخصصة Realme UI 4.0 المبنية على نظام Android 13 OS خارج الصندوق.

 

السعر والألوان 


تم الإعلان عن Realme GT 5 في نسختين من الألوان، وهما Flowing Silver Illusion وStarry Oasis (الأخضر). كما أنه يأتي في تكوينات تخزين مختلفة. يشمل ذلك طراز 12 جيجابايت + 256 جيجابايت بسعر 2999 يوان (حوالي 411 دولارًا) وإصدار 16 جيجابايت + 512 جيجابايت بسعر 3299 يوان (حوالي 411 دولارًا) وإصدار 24 جيجابايت + 1 تيرابايت متوفر مقابل 3799 يوان (حوالي 520 دولارًا). سيطرح الهاتف الذكي للبيع اعتبارًا من 4 سبتمبر في الصين.

 

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