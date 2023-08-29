احترس من هذه الظواهر.. الأرصاد تحذر من الطقس خلال الأيام المقبلة| تفاصيل

شهدت حالة الطقس خلال الأيام الماضية تحسنا في درجات الحرارة إلى حد كبير، ولكن الأرصاد الجوية حذرت من ارتفاع درجات الحرارة مع استمرار الأجواء الرطبة على كافة الأنحاء وعلى جميع المحافظات.

ارتفاع درجات الحرارة

أصعب آخر أيام في أغسطس

وحذر خبراء الأرصاد الجوية من حالة الأجواء المتوقعة خلال الـ 72 ساعة القادمة، حيث تسود أجواء حارة على كافة الأنحاء وتشهد البلاد ارتفاع درجات الحرارة على كافة الأنحاء، وسط ارتفاع نسبة الرطوبة الأمر الذي يساعد على بحرارة الطقس.

ويسود اليوم طقس حار رطب نهارًا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية، شديد الحرارة على جنوب سيناء وجنوب البلاد، معتدل الحرارة رطب ليلا على شمال البلاد حتى شمال الصعيد، مائل للحرارة على جنوب سيناء وجنوب الصعيد.

وأرجع خبراء الأرصاد الجوية الارتفاع الملحوظ في درجات الحرارة والرطوبة إلى نشاط منخفض الهند الموسمي.

ومن المتوقع ارتفاع درجات الحرارة اليوم الثلاثاء على كافة الأنحاء، حيث تسجل القاهرة 38 درجة مئوية، وتسجل المدن الساحلية 35 درجة، فيما ترتفع على محافظات جنوب الصعيد 44 مئوية.

وأعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية في بيان لها أمس الاثنين، أن درجات الحرارة تسجل أعلى معدلاتها يومي الخميس والجمعة من الأسبوع الجاري، لتسجل القاهرة 40 درجة مئوية فيما ترتفع على محافظات جنوب الصعيد وتتخطى حاجز الـ 40 مئوية.

وحول حالة الطقس اليوم تسود أجواء حارة رطبة نهارًا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية، شديد الحرارة على جنوب سيناء وجنوب البلاد.

وتسود خلال ساعات الليل أجواء معتدلة الحرارة رطبة على شمال البلاد حتى شمال الصعيد، مائل للحرارة على جنوب سيناء وجنوب الصعيد.

بيان هيئة الأرصاد

منخفض الهند الموسمي

ومن المتوقع تكون الشبورة المائية صباحا على بعض الطرق المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء، مع نشاط للرياح على مناطق من الوجه البحري وجنوب سيناء وجنوب البلاد على فترات متقطعة.

ونصحت الأرصاد الجوية المواطنين بعدم التعرض إلى الشمس خلال فترة الظهيرة قدر الإمكان، من 12 ظهرا وحتى الرابعة عصرا، لأنها الفترة التي تشهد أعلى درجات حرارة خلال اليوم، لذلك يجب ارتداء غطاء للرأس شمسية أو كاب عند الخروج، وشرب المياه والسوائل بكثرة طوال ساعات النهار والليل أيضا، والتواجد في أماكن جيدة التهوية.

وأما عن حالة البحرين الأحمر والمتوسط، فأشارت الأرصاد أنها تأتي على النحو التالي تكون حالة البحر المتوسط خفيفة إلى معتدل، وارتفاع الموج فيه من متر إلى 1.5 متر، والرياح السطحية شمالية غربية.

وبالنسبة لحالة البحر الأحمر فتكون معتدلة، وارتفاع الموج فيه من 1.5 متر المتر إلى مترين، والرياح السطحية شمالية غربية.

الظواهر الجوية

ارتفاع في درجات الحرارة

وفي هذا الصدد، قالت الدكتورة منار غانم عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، إن البلاد تشهد ارتفاعات طفيفة في قيم الحرارة من 2 درجة إلى 3 درجات عن المعدلات الطبيعية.

وأضافت "غانم" ـ في تصريحات لها: كما أن هناك ارتفاعات في نسب الرطوبة بسبب تأثرنا بامتداد لمرتفع جوي في طبقات الجو العليا وهو ما يعمل على ارتفاع درجات الحرارة ويحجز الرطوبة في طبقة قريبة من سطح الأرض.

وتابعت: وجود نسب الرطوبة تجعلنا نشعر بأن هناك المزيد من ارتفاع درجات الحرارة، وبالتالي، فإن طقس اليوم سيكون حارا رطبا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية للبلاد، وشديد الحرارة على المناطق الجنوبية شمال وجنوب الصعيد وجنوب سيناء نهارا.

وواصلت: كما يستمر كون الشبورة المائية في فترة الصباح الباكر وساعات الليل المتأخر على أغلب الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية وتؤدي إلى انخفاض في فترة الرؤية الأفقية بالصباح الباكر، وسرعان ما تتلاشى الشبورة مع سطوع أشعة الشمس وتتحسن الرؤية الأفقية على أغلب الطرق".

الدكتورة منار غانم

درجات الحرارة المتوقعة اليوم

القاهرة العظمى 35 درجة والمحسوسة 38 درجة والصغرى 25 درجة.

الإسكندرية العظمى 32 والصغرى 24 درجة.

مطروح العظمى 31 درجة والصغرى 24 درجة.

سوهاج العظمى 40 درجة والصغرى 25 درجة.

قنا العظمى 40 درجة والصغرى 28 درجة.

أسوان العظمى 42 درجة والمحسوسة 43 والصغرى 29 درجة.