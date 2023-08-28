أسعار الذهب والدولار وحالة الطقس.. دليلك في نشرة خدمات صدى البلد

يبحث الكثير عن أسعار السلع والخدمات والتي يقدمها موقع صدى البلد في نشرة الخدمات تضم أسعار الذهب والدولار ومواقيت الصلاة وأرقام الطوارئ وحالة الطقس، ونستعرضها فيما يلي:

شهدت أسعار الذهب اليوم في مصر تراجعا جديدا، إذ هبط سعر الجرام من عيار 18 الأكثر انتشارا في محلات الصاغة عند شراء المشغولات الذهبية.

تعتبر أرقام الطوارئ، كل ما يحتاجه الشخص في أوقات الأزمات وحال التعرض للمواقف الصعبة ، فهي تعتبر أهم ما يلجأ له الشخص حالة حدوث الطوارئ في المنزل أو على الطرق أو في أي مكان.

يبثح الكثير عن حالة الطقس من هيئة الأرصاد الجوية اليوم الاثنين ، بالتزامن مع موجة الطقس السيء التي تضرب السعودية، والتي شهدت خلالها سيول ورياح قوية وأمطار رعدية.

يبحث الآلاف يوميا عن سعر الدولار اليوم مقابل الجنيه الآن في البنوك المختلفة، خاصة بعد إعلان انضمام مصر رسميا إلى مجموعة البريكس، مع 6 دول أخرى ، بما يساعد على تخفيف الضغط على الدولار إذ تمت التبادلات التجارية مع دول المجموعة بالعملات المحلية.

تعتبر مواقيت الصلاة بالقاهرة والمحافظات، أبرز ما يبحث عنها الآلاف يوميا خاصة لمعرفة موعد صلاة الفجر و موعد آذان المغرب بعد تطبيق التوقيت الصيفي.