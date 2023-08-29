ورش مجانية للأطفال|متحف الحضارة يحيي تراث الموسيقى المصرية .. تفاصيل

تحدث الدكتور أحمد غنيم، رئيس هيئة المتحف القومي للحضارة المصرية، عن تفاصيل فعاليات “تراث الآلات الموسيقية” التي ينظمها المتحف، قائلًا إن هذه المبادرة تمت بالتعاون مع دار الكتب من أجل إحياء تراث الآلات الموسيقية.



وأضاف “غنيم” خلال مداخلة هاتفية ببرنامج “صباح الورد” المذاع عبر فضائية “تن”، اليوم الثلاثاء، أنه يتم تناول التراث الموسيقي بأكثر من شكل، حيث توجد مبادرة تسمى تراث محافظاتنا والتي تزور إحدى المحافظات كل 3 أشهر من أجل عرض تراث هذه المحافظة من تراث وأكل وملابس وموسيقى.



وتابع رئيس هيئة المتحف القومي للحضارة المصرية أنه يوجد فعاليات تتعلق بالفنانين والعازفين الكبار لعرض مواهبهم في إحياء أشكال التراث المختلفة، مضيفًا أن هناك مجموعة من ورش العمل والرسم للأطفال بشكل مجاني.