كبير الأثريين: متحف الحضارة شاهد على مصر من قبل التاريخ حتى العصر الحديث

‏قال مجدي شاكر، كبير الأثريين بوزارة السياحة والآثار، أن المتحف القومي للحضارة يشمل تاريخ مصر من عصور ما قبل التاريخ حتى العصر الحديث.

‏وأضاف ‏خلال مداخلة هاتفية له في برنامج "صباحنا مصري"، المذاع عبر شاشة "الفضائية المصرية"، عند الدخول إلى المتحف سوف نجد هيكل عمره 35 الف عام، وسنجد أيضل أثار للعصر الحديث وهذا يدل على التنوع الكبير داخل المتحف، لكن المتحف ما زال تحت التطوير ولم ينتهي بعد.

التكنولوجيا

‏وأضاف ان المتحف بدأ يدخل فيه دور التكنولوجيا ويوجد "تاتش سكرين"، لقراءة معلومات عن الأثار وأيضا يوجد كيو أر كود" الحصول على معلومات عن الآثار الموجودة.