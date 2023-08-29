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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

تداول 18 ألف طن بضائع عامة ومتنوعة بموانئ البحر الأحمر

صدى البلد

اعلن المركز الإعلامي لهيئة موانئ البحر الاحمر أن إجمالي عدد السفن المتواجدة على أرصفة موانئ الهيئة 12 سفينة وتم تداول 18000 طن بضائع عامة ومتنوعة ، 635 شاحنة و 175 سيارة ، وشملت حركة الواردات 6000 طن بضائع ، 329 شاحنة و 115 سيارة فيما شملت حركة الصادرات 12000 طن بضائع ، 306 شاحنة  و 60 سيارة . 


يستعد ميناء سفاجا اليوم لاستقبال السفينتين SEA PRAJNA وامل  بينما تغادر السفينتين الحرية وبوسيدون اكسبريس فيما استقبل  الميناء بالأمس السفينتين الحرية وبوسيدون اكسبريس وغادر العبارة امل  ، كما شهد ميناء نويبع تداول 1050 طن بضائع و150 شاحنة من خلال رحلات مكوكية ( وصول وسفر ) للسفينتين بريدج و سينا  . 

كما يستعد ميناء بورتوفيق لوصول السفينة LOTUS  قادمة من السعودية لشحن دقيق ومغادرة السفينة PASHA 9  وعلي متنها 5000 طن دقيق تصدير الي بورسودلن 
وسجلت مواني الهيئة وصول وسفر 1175 راكب بموانيها .
 

السعودية السفن الصادرات الأحمر البحر موانئ البحر الأحمر

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