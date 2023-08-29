تداول 18 ألف طن بضائع عامة ومتنوعة بموانئ البحر الأحمر

اعلن المركز الإعلامي لهيئة موانئ البحر الاحمر أن إجمالي عدد السفن المتواجدة على أرصفة موانئ الهيئة 12 سفينة وتم تداول 18000 طن بضائع عامة ومتنوعة ، 635 شاحنة و 175 سيارة ، وشملت حركة الواردات 6000 طن بضائع ، 329 شاحنة و 115 سيارة فيما شملت حركة الصادرات 12000 طن بضائع ، 306 شاحنة و 60 سيارة .



يستعد ميناء سفاجا اليوم لاستقبال السفينتين SEA PRAJNA وامل بينما تغادر السفينتين الحرية وبوسيدون اكسبريس فيما استقبل الميناء بالأمس السفينتين الحرية وبوسيدون اكسبريس وغادر العبارة امل ، كما شهد ميناء نويبع تداول 1050 طن بضائع و150 شاحنة من خلال رحلات مكوكية ( وصول وسفر ) للسفينتين بريدج و سينا .

كما يستعد ميناء بورتوفيق لوصول السفينة LOTUS قادمة من السعودية لشحن دقيق ومغادرة السفينة PASHA 9 وعلي متنها 5000 طن دقيق تصدير الي بورسودلن

وسجلت مواني الهيئة وصول وسفر 1175 راكب بموانيها .

