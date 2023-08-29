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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ثقافة

شعبيات وتحطيب.. فرقة ملوي على مسرح قصر بورسعيد بثقافتنا في إجازتنا

صدى البلد

قدمت فرقة ملوى للفنون الشعبية  على مدار يومين  يوم الأحد و الاثنين 27,28/8/2023 عدة تابلوهات فنية استعراضية مستوحاة من الفلكلور والتراث الشعبى الصعيدى والمنياوى ، وتضمنت رقصة الشعبيات ، الذكر  ، العصايا ، أبو الحسن ، التحطيب ، يابنت ملاية ، آمان يامراكبى ، القصب تصميم رقصات الفنان الراحل عبدالله محمود الملاوانى ، أسامة عبد الله محمود ، تدريب محمد شحاتة ، مدير ادارى حمادة قرنى ،  بمصاحبة الفرقة موسيقية موسيقى وألحان الفنان الراحل ميلاد حبيب ، محمد هاشم ، كلمات وأشعار  الشاعر على سيد شحاتة

البرنامج مقدم بإشراف الإدارة المركزية للشئون الفنية برئاسة الفنان أحمد الشافعي    
، ضمن برنامج فني حافل لقصور الثقافة بعدة محافظات ساحلية في المبادرة الصيفية يلقي إقبالا وتفاعلا كبيرا.

إدارة المركز إداري أسامة عبد الله اقبال اقبالا الأثنين الأحد الادارة الب البر البرنامج التحطيب الثقافة الحان

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