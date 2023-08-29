شعبيات وتحطيب.. فرقة ملوي على مسرح قصر بورسعيد بثقافتنا في إجازتنا

قدمت فرقة ملوى للفنون الشعبية على مدار يومين يوم الأحد و الاثنين 27,28/8/2023 عدة تابلوهات فنية استعراضية مستوحاة من الفلكلور والتراث الشعبى الصعيدى والمنياوى ، وتضمنت رقصة الشعبيات ، الذكر ، العصايا ، أبو الحسن ، التحطيب ، يابنت ملاية ، آمان يامراكبى ، القصب تصميم رقصات الفنان الراحل عبدالله محمود الملاوانى ، أسامة عبد الله محمود ، تدريب محمد شحاتة ، مدير ادارى حمادة قرنى ، بمصاحبة الفرقة موسيقية موسيقى وألحان الفنان الراحل ميلاد حبيب ، محمد هاشم ، كلمات وأشعار الشاعر على سيد شحاتة

البرنامج مقدم بإشراف الإدارة المركزية للشئون الفنية برئاسة الفنان أحمد الشافعي

، ضمن برنامج فني حافل لقصور الثقافة بعدة محافظات ساحلية في المبادرة الصيفية يلقي إقبالا وتفاعلا كبيرا.