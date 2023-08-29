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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

وكيل تعليم شمال سيناء يتابع امتحانات الدور الثاني للثانوية العامة

متابعة امتحانات الثانوية
متابعة امتحانات الثانوية العامة بسيناء

ترأس حمزة رضوان، وكيل وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، غرفة العمليات الرئيسية بديوان عام المديرية لمتابعة امتحانات الدور الثاني للثانوية العامة للعام الدراسي 2023/2022، تنفيذاً لتوجيهات الدكتور رضا حجازي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، واللواء الدكتور محمد عبد الفضيل شوشة، محافظ شمال سيناء.

 

مادة الأحياء:

وقد أدى الطلاب الامتحانات في مادة الأحياء لشعبة العلوم، وبلغ زمن الإجابة ثلاث ساعات، وفي مادة الرياضيات التطبيقية "الاستاتيكا" لشعبة الرياضيات، وبلغ زمن الإجابة ساعتان، وفي مادة الفلسفة والمنطق للشعبة الأدبية،
وفي مادة الفلسفة والمنطق للشعبة الأدبية.

وقد تواصل وكيل الوزارة تليفونياً مع مركز توزيع الأسئلة وكراسات الإجابة، للتأكد من وصول صناديق الأسئلة من المراكز الفرعية بالإدارات التعليمية الثلاث (العريش - بئرالعبد - الشيخ زويد) إلى مقر اللجان الامتحانية.

في السياق ذاته، سارت أجواء الامتحانات بشكل جيد ومنضبط، ودون حدوث أي مشكلات أو عوائق من شأنها تعكير صفو العملية الامتحانية، مع تطبيق القوانين واللوائح والقرارات الوزارية المنظمه للامتحانات.

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سيناء امتحانات الثانوية العامة الدور الثاني

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